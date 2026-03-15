[인천대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 온디바이스용 AI 반도체 개발 스타트업 ‘마인드신’

양윤석 마인드신(MindSyn) 대표



-생물학적 뇌의 작동 원리에서 영감받은 뉴로모픽 기술을 바탕으로 온디바이스용 AI 반도체를 연구, 설계, 개발



-개발된 AI 반도체를 이용하여 바이오메디컬과 헬스케어 데이터에 최적화된 온디바이스 AI 기기와 시스템을 만드는 것을 목표하고 있어

마인드신(MindSyn)은 차세대 뇌 기반 인공지능 기술(Brain-inspired Computing)을 선도하고자 하는 기업이다. 양윤석 대표(53)가 2025년 6월에 설립했다.양 대표는 “Mind(생각)과 Syn(시냅스)의 합성어”라며 “뇌처럼 에너지 효율적이고 지능적이며 적응적인 학습을 하는 AI 기술을 연구 개발해 다양한 온디바이스 AI기기와 응용 제품에 적용하는 것을 목표로 하고 있다”고 소개했다.마인드신은 생물학적 뇌의 작동 원리에서 영감을 받은 뉴로모픽 기술을 바탕으로 온디바이스용 AI 반도체를 연구, 설계, 개발한다. 그리고 개발된 AI 반도체를 이용하여 바이오메디컬과 헬스케어 데이터에 최적화된 온디바이스 AI 기기와 시스템을 만드는 것을 목표로 한다.“온디바이스 AI 반도체에 사용되는 최적화된 LLM(Large Language Model)을 개발하고 모델 구동을 위한 SW와 라이브러리 및 바이오데이터를 이용한 학습과 추론을 지원하는 통합 시스템을 개발하고 있습니다.”양 대표는 “마인드신은 저전력, 고효율의 뇌 기반 컴퓨팅 원천 기술(뉴로모픽 프로세서 설계)을 보유하고 있으며 이를 통해 인공지능 반도체 기술의 자립화를 추구하고 있다”며 “마인드신이 개발한 뉴로모픽 기반 기술은 이벤트 기반 처리 방식과 시간 정보를 활용하며 기존 딥러닝 대비 혁신적인 성능을 제공한다”고 말했다.“현재 마인드신은 기술 선도를 목표로 R&D에 보다 중점을 두고 있습니다. 정부 과제를 통한 컨소시엄을 구성하여 연구 개발 자금을 확보하고 우수한 석박사 인력을 고용하여 뇌 기반 AI 기술의 혁신을 이끌어가고 있습니다. 뉴로모픽 프로세서의 양산 시점을 목표로 B2B와 B2G 마켓을 통한 반도체의 직접 판매와 이 반도체를 이용한 의료기기 제작과 관련 마케팅을 통해 사업화를 진행할 계획입니다.”마인드신은 아직 투자받은 이력은 없다. 마인드신은 학교 연구실 창업 기업이라는 이점을 최대한 살려서 연구 과제를 통해 쌓아온 연구와 개발에 대한 경쟁력을 바탕으로 바이오메디컬과 헬스케어 시장에서 필요로 하는 세계 최고 수준의 AI 효율과 성능을 제공하는 것이 첫 번째 목표다. 이러한 목표를 위해서 단기적 성과 위주의 투자보다는 장기적으로 시장에서 신뢰할 수 있는 제품을 개발하고 서로 상생의 효과를 기대할 수 있는 안정적인 투자사를 찾고자 계획하고 있다.양 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “미국 실리콘밸리(인텔, 구글)에서 오랫동안 일하면서 기술로 세상을 변화시키고자 하는 많은 엔지니어들을 만나고 실제 창업과 성공 사례를 보면서 창업에 대한 동기가 생기게 되었습니다. 자금은 정부 연구 과제와 예비창업패키지의 지원금을 바탕으로 연구 개발과 사업화를 진행하고 있습니다.”창업 후 양 대표는 “세상을 변화시킬 수 있는 선도 기술을 연구하고 개발하고 있다는 자부심과 직원들과 함께 성장하고 있다는 부분에서 보람을 느끼고 있다”고 말했다.“송도에 있는 한국뉴욕주립대학교 컴퓨터과학과에서 2023년부터 학생들을 교육하고 있습니다. 미국에서의 경험을 바탕으로 대학원생들과 진행하는 연구를 통해 기술 개발과 사업화를 진행하고 있습니다. 멤버 구성은 박사과정연구원 2명, 석사과정연구원 2명, 학사과정연구원 2명으로 구성된 연구팀을 이끌고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 양 대표는 “차세대 뇌 기반 인공지능 기술을 선도하고 사업화를 통해 투자 유치 및 기술 개발의 선순환을 만드는 것이 단기 목표”라며 “장기적으로는 AI 반도체를 통해 세계적인 경쟁력을 갖는 기업으로 성장시킬 것”이라고 말했다.마인드신은 아이템을 인정받아 인천대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com