[인천대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 통신재난 예방을 위한 정보통신설비 고장예방 사전진단 AI 솔루션 개발 ‘사이언스빌드’

정우진 사이언스빌드 대표



- 각 건축물의 설계 정보를 활용한 AI 고장예측 솔루션을 개발하고 있어



- 몇 분, 몇 초 만에 분석되는 AI 진단 결과를 통해 정보통신설비 고장이 예측되는 건축물 점검

사이언스빌드는 ‘과학을 바탕으로 한 건설산업의 진화’을 의미하며, 공사업 나아가 건설업의 AX를 통해 건설 시장을 획기적으로 진화시키는 것을 목표로 하는 기업이다.특히, 건설시장의 최대 난제인 기대품질 문제해결을 위해 사이언스빌드는 공사단가 데이터 확보에 주력하고 있으며, 더불어 공공 및 대기업 중심의 B2B 하도급 시장에서 벗어나 원청 및 도급사로서 중소기업 중심의 B2C 시장 확장을 기대하고 있다. 정우진 대표가 2025년 7월에 설립했다.“학사부터 석박사를 모두 한양대에서 MIS(경영정보시스템)을 전공했습니다. 박사 졸업 후 연세대 정보대학원에서 플랫폼비즈니스와 데이터사이언스 분야 교육과 연구를 약 4년간 하였고, 재직했던 연구원에서는 제조업DX, 건설업AX, AI교육커리큘럼 개발 등 관련 AI정책연구를 수행한 바 있습니다.”통신장애 및 디지털 재난으로 발생한 국민의 경제적, 사회적 손실을 예방하는 조치로 정보통신설비 의무 점검이 제도화됐다. 2023년 7월 정보통신공사업법이 개정되고 2024년 동법 시행령에 따라 연면적 5천제곱 이상 건축물 전국 약 5만 동이 정보통신설비 의무 점검 대상이다. 정보통신설비 의무 점검 제도의 취지는 전국 약 800만동의 건축물에 대해서 안정적인 통신을 유지하는 것이다, 전국 약 800만동의 건축물에 대해 정보통신설비를 점검하는 것은 물리적 한계가 존재한다.사이언스빌드는 이러한 물리적 한계를 극복하는 방안으로 각 건축물의 설계정보를 활용한 AI 고장예측 솔루션을 개발하고 있다. 몇 분, 몇 초만에 분석되는 AI 진단결과를 통해 정보통신설비 고장이 예측되는 건축물에 대해서 본 점검을 수행하는 방식이다. 이 방식은 기존의 전국 1%도 안 되는 건축물을 점검하는 방식보다 효과적인 방식일 수 있다. 현재 개발 중인 AI 베타 점검 솔루션은 데이터 기반 설계 정보만으로 신속한 진단이 가능하기 때문에, 전국의 건축물을 대상으로 정보통신설비 점검 관리가 가능하다.“건축물 설비에 대한 기존의 예지보전 기술은 센서 기반의 디지털 트윈기술로 예측 정확도가 90%를 넘기기 어렵습니다. 그럴 수밖에 없는 것이 예측 대상에 대한 핵심 데이터 없이 센서 데이터를 주로 활용하기 때문입니다. 사이언스빌드 AI 베타 점검은 핵심데이터 활용으로 예측 정확도 99%가 가능합니다.”건축물 정보통신설비 점검시장은 수요자인 점검 대상 건물과 공급자인 점검업체가 100% 명확한 시장으로 목표 고객이 명확하다. 사이언스빌드는 이들 모두가 참여할 수 있는 플랫폼을 개발 중이다. AI베타점검의 핵심데이터는 바로 이 플랫폼에 모이게 된다.정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기본에 충실했습니다. 시장지배력이 높을 것으로 전망되는 사업 아이템과 풍부한 개발 인력 등으로 창업을 결심하게 되었습니다.”앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “거대한 목표와 사업성 있는 좋은 아이템을 가지고 있고, 우수한 인재들도 함께 일하고 있다”며 “지속적인 기술고도화를 통해 국내시장에서는 독점적 경쟁우위를 확보하고, new-BIM 체계 구축을 통해 글로벌 기업으로 성장해 나가고자 한다”고 말했다.사이언스빌드는 아이템을 인정받아 인천대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com