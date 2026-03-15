[인천대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 스마트팜과 수목 관리 분야에서 활용 가능한 실시간 특정 이온 센싱 플랫폼 ‘IonSense’를 개발 기업 ‘스템트로닉스’

한상길 스템트로닉스 대표



-IonSense, 양액 내 이온 농도 측정뿐 아니라, 줄기 삽입형 센서를 통해 작물 내부 이온 변화까지 확장 가능한 구조로 설계



-‘간접이 아닌 직접 측정’한다는 점에서 경쟁력을 가져, 기존 스마트팜은 EC를 통해 총 이온 농도를 추정하지만 스템트로닉스는 특정 이온을 직접 측정

스템트로닉스는 스마트팜과 수목 관리 분야에서 활용 가능한 실시간 특정 이온 센싱 플랫폼 ‘IonSense’를 개발하는 딥테크 기업이다. 기술이 논문에 머무르지 않고, 현장에서 실제 의사결정을 돕는 도구가 되는 것을 목표로 하고 있다. 한상길 대표가 2025년 7월에 설립했다.“현재 대부분의 스마트팜은 온도, 습도, EC(전기전도도) 같은 ‘환경 데이터’ 중심으로 운영됩니다. 하지만 EC는 전체 이온 농도를 의미할 뿐, 작물에 직접 영향을 미치는 특정 이온이 무엇인지 알려주지 않습니다.”스템트로닉스가 개발한 ‘IonSense’는 작물 생육에 중요한 특정 이온을 실시간으로 직접 측정할 수 있는 플랫폼이다. 양액 내 이온 농도 측정뿐 아니라, 줄기 삽입형 센서를 통해 작물 내부 이온 변화까지 확장 가능한 구조로 설계되었다. 이를 통해 정밀 양액 제어와 병충해 조기 진단까지 가능한 데이터 기반 농업을 구현하고자 한다.스템트로닉스의 IonSense는 ‘간접이 아닌 직접 측정’한다는 점에서 경쟁력을 갖는다. 기존 스마트팜은 EC를 통해 총 이온 농도를 추정하지만 스템트로닉스는 특정 이온을 직접 측정한다. 또한 OECT(유기 전기화학 트랜지스터) 기반 구조를 적용해 미량의 이온 농도 변화까지 감지할 수 있도록 설계했다. 이는 단순 센서가 아니라, 신호를 증폭하고 정밀 분석이 가능한 딥테크 기반 플랫폼이다.스템트로닉스는 다중 이온을 동시에, 실시간으로 측정하는 상용 솔루션이 부재한 시장 공백을 IonSense를 통해 채우고자 한다. 스템트로닉스는 기술을 먼저 보여주기보다, 현장에서 먼저 증명하고 있다. 현재 수경재배 스마트팜을 중심으로 실증을 진행하고 있다. 양액은 스마트팜 운영비의 핵심 요소인데, 실시간 이온 모니터링이 없어 과도한 교체와 폐액 증가가 반복되고 있다. IonSense는 ‘언제 교체해야 하는지’를 데이터로 보여준다. 향후 스마트팜 설비 업체 및 양액 제어 시스템 기업과 협업해 B2B 시장으로 확장할 계획이다.스템트로닉스는 현재 정부지원사업을 통해 기술 고도화와 실증을 진행하고 있다. 실증 데이터를 확보한 이후에는 TIPS 등 후속 R&D 과제 연계도 검토 중이다. 특히 스마트팜·AgTech 기업과의 전략적 협업 모델을 염두에 두고 있다. 단순 자금 유치가 아니라, 함께 시장을 확장할 수 있는 파트너십을 지향하고 있다.한 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “전기공학 박사로, 유기 전자소자 기반 바이오센서를 연구해 왔습니다. 연구실에서 수많은 센서를 개발하면서 늘 한 가지 질문이 있었습니다. ‘이 기술이 실제 산업 현장에서 쓰일 수 있을까?’ 그리고 연구자로 활동하며, 바이오센서 기술이 사람의 건강검진 분야에서는 빠르게 발전하고 있는데 정작 농업 현장에서는 그런 기술이 거의 적용되지 못하고 있다는 점을 느꼈습니다. ‘왜 작물은 건강검진을 못 받을까?’라는 질문이 창업의 출발점이 됐습니다. 특히 염분 스트레스나 영양 불균형은 수확량과 품질에 직접적인 영향을 미치지만, 이를 현장에서 실시간으로 확인할 방법이 부재하다는 문제의식을 느꼈습니다. 초기 자금은 정부 지원사업과 자부담으로 마련했으며, 이를 기반으로 시제품 제작과 스마트팜 현장 실증을 추진하고 있습니다.”창업 후 한 대표는 “보유한 바이오센서 기술이 연구실 논문에만 머무는 것이 아니라, 실제 제품으로 구현될 수 있다고 확신이 들 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “특히 연구실에서 시작된 기술이 농업 현장에서 실제 데이터를 만들고, 그 데이터가 농가의 의사결정을 돕는 순간은 연구자로서도 창업가로서도 매우 의미 있는 경험”이라고 말했다.스템트로닉스는 한 대표를 포함해 센서 제작, 이온 선택성 멤브레인 최적화, 공정 개발, 모바일 연동 시스템 개발을 담당하는 연구 인력 중심으로 구성되어 있다. “각 팀원은 이온 센서 제작 및 제조 공정 관련 특허와 연구 경험을 보유하고 있으며, 향후 사업화 및 마케팅 전담 인력을 추가로 채용할 예정입니다.”앞으로의 계획에 대해 한 대표는 “현재는 시제품 고도화와 현장 실증에 집중하고 있다. 이후 스마트팜 설비 업체와 협업해 B2B 시장에 진입하고, 축적된 데이터를 기반으로 SaaS 구독 모델로 확장할 것”이라며 “장기적으로는 고부가가치 수경 재배 수요가 높은 일본을 시작으로 글로벌 시장에서 수목 관리와 정밀 농업, 원예 분야 전반으로 확대하고자 한다”고 말했다.스템트로닉스는 아이템을 인정받아 인천대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com