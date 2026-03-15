[인천대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] AI 기반 퍼스널 모빌리티 및 자율주행 서비스 로봇 플랫폼 개발하는 기업 ‘유니코어로보틱스’

강창묵 유니코어로보틱스 대표



-사용자의 이동 편의와 안전을 향상하는 지능형 퍼스널 모빌리티와, 다목적 자율주행 로봇 플랫폼, 그리고 이를 통합 운영하는 모빌리티 OS를 구축



-경쟁력은 AI 기반 자율주행 제어 기술과 모듈형 모빌리티 플랫폼 설계 역량, 대학 연구실에서 축적된 데이터 기반 제어·센서융합 기술을 제품에 직접 적용

유니코어로보틱스는 AI 기반 퍼스널 모빌리티와 서비스 로봇 플랫폼을 개발하는 기업이다. 지능형 퍼스널 모빌리티와 자율주행 로봇, 통합 모빌리티 소프트웨어를 중심으로 기술과 제품을 고도화하고 있다. 한양대학교 전기공학과 교수인 강창묵 대표(37)가 2025년 2월에 설립했다.유니코어로보틱스의 핵심 아이템은 ‘AI 기반 퍼스널 모빌리티 및 자율주행 서비스 로봇 플랫폼’이다. 사용자의 이동 편의와 안전을 향상시키는 지능형 퍼스널 모빌리티와, 다목적 자율주행 로봇 플랫폼, 그리고 이를 통합 운영하는 모빌리티 OS를 구축하고 있다. 센서융합, 자율주행 제어, 사용자 맞춤 인터페이스 기술을 통해 의료·복지·물류·시설관리 등 다양한 분야에서 활용 가능한 모빌리티 솔루션을 제공한다.유니코어로보틱스의 경쟁력은 AI 기반 자율주행 제어 기술과 모듈형 모빌리티 플랫폼 설계 역량이다. 대학 연구실에서 축적된 데이터 기반 제어·센서융합 기술을 제품에 직접 적용하고 있으며, 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 플랫폼을 통해 다양한 응용 제품으로 확장이 가능하다. 또한 퍼스널 모빌리티와 서비스 로봇을 하나의 기술 스택으로 개발함으로써 시장 확장성과 기술 재사용성이 높다.“유니코어로보틱스는 대학병원, 공항, 공공기관 등 실사용 환경 중심의 실증 프로젝트를 통해 레퍼런스를 확보하고 있습니다. 또한 전시회, 기술협력, 정부 과제 참여를 통해 B2B 및 공공시장 중심으로 판로를 개척하고 있으며, 의료·복지·시설관리 분야 파트너 기업과의 협업을 확대하고 있습니다.”유니코어로보틱스는 현재 기술개발과 실증 중심으로 사업을 진행하고 있으며, 올해에 전략적 투자 유치를 계획하고 있다. 대학 기술지주 및 정책금융, 전략적 파트너 투자를 통해 양산 및 시장 확대를 추진할 예정이다.강 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “자율주행과 로봇 기술을 연구하면서, 이동 약자를 위한 지능형 모빌리티 기술이 실제 제품으로 구현되지 못하고 있다는 한계를 느껴 창업을 결심했습니다. 초기 자금은 개인 투자와 연구과제 기반 기술개발 자금을 활용해 마련했으며, 이후 정부 R&D 과제와 기술협력 프로젝트를 통해 사업을 확장해 왔습니다.”창업 후 강 대표는 “연구실에서 개발한 기술이 실제 제품과 서비스로 구현되어 사용자에게 직접 도움이 되는 순간에 가장 큰 보람을 느낀다”며 “특히 사용자가 자율주행 퍼스널모빌리티를 통해 이동 편의와 자율성을 얻는 모습을 볼 때 기술의 사회적 가치를 실감한다”고 말했다.유니코어로보틱스 강 대표가 경영 총괄을 맡고 있으며, 로봇 소프트웨어와 하드웨어 개발 담당 CTO, 사업화 및 프로젝트 운영 인력이 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 강 대표는 “단기적으로는 지능형 퍼스널모빌리티와 자율주행 로봇 플랫폼의 실증 확대를 목표로 하고 있다”며 “중장기적으로는 퍼스널 모빌리티와 서비스 로봇을 통합한 AI 모빌리티 플랫폼 기업으로 성장하여, 의료·복지·공공·산업 현장에서 활용되는 지능형 이동 솔루션을 제공하는 것이 목표”라고 말했다.유니코어로보틱스는 아이템을 인정받아 인천대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com