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SK하이닉스가 삼성전자를 누르고 '입사하고 싶은 대기업' 1위에 올랐다.사람인이 성인남녀 2,304명을 대상으로 ‘입사하고 싶은 대기업’을 조사한 결과, SK하이닉스(20%)가 1위에 올랐다. 이번 조사는 사람인이 관련 조사를 시작한 이래 삼성전자가 처음으로 1위 자리에서 내려 온 결과다. 2위는 삼성전자(18.9%), 3위는 현대자동차(7.9%), 4위 네이버(4%), 5위 삼성물산(3%) 순으로 이어졌다. 그 뒤로는 ▲한화에어로스페이스(2.4%) ▲오뚜기(1.9%) ▲카카오(1.8%) ▲삼성바이오로직스(1.7%) ▲LG전자(1.7%) 순으로 상위 10위권에 포함됐다.선택한 기업에 입사하고 싶은 이유를 묻는 질문에서는 기업의 특성에 따라 선호 요인이 뚜렷하게 갈렸다. 전통적인 강자인 SK하이닉스, 삼성전자, 현대자동차, 삼성물산을 선택한 응답자들은 ‘높은 연봉’을 1위로 꼽았다.이번 조사에서 상위권에 오른 주요 기업들은 현재 신입 공개채용을 활발히 진행 중이다.1위에 오른 SK하이닉스는 이달 23일까지, 삼성전자와 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 신입사원 서류 전형을 진행한다. 한화에어로스페이스는 3월 16일 신입 채용 공고를 오픈하고 본격적인 인재 모집에 나설 예정이다. 해당 기업들의 상세한 채용 일정과 직무별 공고 내용은 사람인 플랫폼을 통해 간편하게 확인할 수 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com