크몽, '에어컨 청소 서비스' 최대 53% 할인... 슈퍼 얼리버드 진행

전문가 플랫폼 크몽(대표 박현호, 김태헌)이 최대 53% 할인된 가격으로 에어컨 청소 서비스를 제공하는 슈퍼 얼리버드 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.이번 프로모션은 이른 더위와 폭염에 대비해 여름철 준비를 서두르는 소비자들을 지원하고자 마련됐다.프로모션은 오는 27일까지 약 2주간 진행되며 크몽 공식 홈페이지를 통해 누구나 신청 가능하다.프로모션 기간 내 에어컨 청소를 신청한 소비자는 ▲벽걸이 50% ▲스탠드(일반/스마트) 34% ▲2in1(스탠드&벽걸이) 42% ▲천장형 1/2way 53% ▲천장형 4way 30% 등 기종별로 최소 30%에서 최대 53%까지 청소비용을 할인받는다.아울러 토스페이 결제 시 즉시 적용 가능한 3,000원 할인 쿠폰이 지급되며 추가 결제 때마다 쿠폰이 무제한으로 제공된다. 또 결제 금액에 따라 최대 1,000원의 페이백 혜택도 중복 적용된다.특히 이번 프로모션에서는 고객 만족도를 높일 수 있는 다양한 서비스 운영 기준도 마련됐다.영유아 및 반려동물 가정을 고려한 '100% 친환경 살균제 의무 사용'을 비롯해 벽지 및 가구 오염 차단을 위한 '물 튐 방지 가림막 설치', '1개월 무료 A/S', '지역별 추가 출장비 0원' 등 고객 편의에 초점을 맞춘 운영 기준이 반영된다.현재 크몽의 에어컨 청소 서비스는 누적 진행 건수 1만8,000건을 넘어섰으며 98%라는 압도적인 고객 만족도를 기록 중이다.크몽 관계자는 "매년 빨라지는 무더위와 지속되는 경기 불황으로 인해 봄철 에어컨 청소가 소비자들의 필수 선택지가 되고 있다"며 "이번 프로모션을 통해 알뜰 소비자들이 높은 수준의 청소 품질과 합리적인 가격을 동시에 누릴 수 있길 바란다"고 말했다.한편, 크몽 자체 데이터 분석 결과 2025년 3월 기준 에어컨 청소 예약률은 2024년 동기 대비 150% 이상 증가했으며 올해는 전년 대비 200% 이상 증가할 것으로 예측된다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com