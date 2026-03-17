중고나라, 유진자산운용서 추가 투자 유치

기존 투자사 유진으로부터 추가 투자 유치...사업 성과 및 성장 잠재력 입증

중고거래 플랫폼 중고나라는 유진자산운용으로부터 추가 투자를 유치했다고 17일 밝혔다. 투자 금액은 비공개다.이번 투자는 지난 2021년 유진자산운용의 중고나라 인수 이후 이뤄진 추가 투자다.중고나라는 지난해부터 추진해 온 ‘안심보장 프로젝트’를 통해 플랫폼의 거래 구조를 전면 개편하며 이번 투자 유치의 발판을 마련했다. 안전한 거래 환경 조성을 위해 안심결제를 기본 적용하고 앱 중심의 안심 전환 정책을 시행한 결과, 이용자 기반이 빠르게 확대되며 플랫폼 활성화와 수익성 개선 흐름이 이어졌다.실제로 지난해 4분기 중고나라 앱의 평균 월간활성이용자수(MAU)는 전년 동기 대비 약 1.5배 증가했으며, 같은 기간 결제 수수료 매출은 약 3.1배 급증했다. 이러한 성장세에 힘입어 중고나라는 올해 1월과 2월 영업이익 기준 2개월 연속 월간 손익분기점(BEP)을 달성하며 흑자 기조를 본격화하고 있다.중고나라는 이번 투자를 통해 기술·보안 역량 강화와 운영 효율화, 서비스 고도화에 더욱 속도를 낼 계획이다.유진자산운용 관계자는 "중고나라는 오랜 기간 축적된 방대한 유저 베이스와 거래 데이터를 바탕으로 자체 플랫폼 경쟁력과 안심결제 중심의 수익 모델을 안착시키는 데 성공했다"며 “현재 이러한 변화가 실질적인 성과로 이어지고 있으며 앞으로의 성장 여력 또한 충분하다고 판단해 추가 투자를 결정했다”고 전했다.최인욱 중고나라 대표는 “이번 투자는 중고나라의 사업 전략과 성장 잠재력을 다시 한번 인정받은 결과라는 점에서 의미가 크다”며 “추가적인 성장 동력을 확보한 만큼, 플랫폼 경쟁력 강화에 더욱 집중해 중고거래 시장의 기준이 되는 플랫폼으로 자리매김하겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com