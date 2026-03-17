개그맨 이상호·이상민, ‘웃기는 트롯쇼’ 4월11일대전 우송예술회관 공연

코미디와 트로트를 결합한 공연 ‘웃기는 트롯쇼’가 오는 4월 11일 대전 우송예술회관에 서 열리며, 대전 출신 개그맨 이상호·이상민이 무대에 오른다.이번 공연은 특히 대전에서 성장한 쌍둥이 개그맨 이상호·이상민이 고향에서 펼치는 공연이라 는 점에서 지역 시민들의 관심을 모으고 있다.이상호·이상민은 방송과 공연을 통해 재치 있는 입담과 특유의 쌍둥이 케미로 많은 사랑을 받 아온 코미디언이다. 두 사람은 이번 공연에서 트로트와 코미디를 결합한 다양한 무대를 선보 이며 관객들과 직접 소통하는 시간을 마련할 계획이다.함께 출연하는 개그맨 서태훈 역시 코미디 무대를 통해 공연의 웃음을 더할 예정이다.'웃기는 트롯쇼'는 기존 트로트 콘서트와 달리 코미디 공연과 라이브 트로트 무대를 결합한 공연으로, 개그와 음악을 동시에 즐길 수 있는 신개념 공연이다. 공연에서는 코미디 공연과 트로트 무대, 관객 참여형 코너 등이 진행되며 공연장을 찾은 관객들에게 색다른 재미를 선사 할 예정이다.한편 '웃기는 트롯쇼'는 부모님과 함께 관람하기 좋은 가족형 웃음 공연으로 기획됐으며, 제작 진은 "최고의 효도는 선물보다 함께 웃는 시간"이라는 메시지를 공연 콘셉트로 담았다고 밝혔 다.공연은 4월 11일 대전 우송예술회관에서 열리며 티켓은 NOL 티켓(인터파크)에서 예매할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com