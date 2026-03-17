[인천대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 구취 케어 기능성 캔디로 일상 구강 관리 시장여는 기업 ‘웰비아’

이예지 웰비아 대표

치과의사 출신 창업자가 진료실에서 마주한 고민을 제품으로 풀어냈다. 구강 헬스케어 스타트업 웰비아는 구취와 구강 건조를 동시에 관리하는 기능성 캔디 '닥터숨 덴티쉬 딜라이트 캔디'를 앞세워 시장 진입을 본격화하고 있다. 참신한 아이디어와 기술력을 인정받아 인천대학교 2025년 예비창업패키지에 선정됐으며, 시드 투자 약 1.14억 원 유치, 협약 기간 매출 약 2,700만 원, 특허 출원 1건 등 초기 성과도 빠르게 쌓아가고 있다.이예지 대표가 구취 케어 제품을 구상한 건 치과 진료 현장에서였다. "양치를 해도 입냄새가 사라지지 않는다, 말할 때 혹시 냄새가 나지 않을까 걱정된다는 이야기를 진료실에서 자주 들었습니다. 많은 사람들이 겪지만 쉽게 말하기 어려운 문제를 해결하고, 치과가 아닌 일상에서 가볍고 즐겁게 관리할 수 있는 방법을 제시하고 싶었습니다.“2025년 7월 설립된 웰비아는 대학 동창이자 오랜 파트너인 CTO와 함께 창업 초기부터 제품 개발과 기술 고도화를 병행해왔다. 마케팅 담당 인력과 식품 유통 경험을 갖춘 팀원도 합류해 현재 신규 고용 3명을 포함한 팀 체계를 갖추고 있다.닥터숨 덴티쉬 딜라이트 캔디는 기존 민트 제품과 출발점부터 다르다. 향으로 냄새를 가리는 방식 대신, 구취 발생에 영향을 미치는 구강 건조 환경을 완화하고 구취 원인 물질을 포집하는 기능성 원료를 로젠지 제형에 결합했다. 로젠지 특성상 타액 분비를 촉진하고 혀뿌리까지 성분이 자연스럽게 확산돼 관리 효과를 높인다는 설명이다.무설탕을 적용해 당류나 충치 걱정 없이 반복 섭취할 수 있으며, 맛·식감·청량감·구강 내 체감을 종합 검토하며 50회 이상의 시제품 개발 과정을 거쳐 완성됐다. 이 대표는 "구취가 잠시 가려지는 느낌이 아니라 원인을 관리해 제거되는 경험을 제공하는 것이 핵심"이라고 강조했다.현재 웰비아는 자사몰을 기반으로 메타 광고 중심의 퍼포먼스 마케팅을 운영하며 초기 고객 확보와 브랜드 인지도 형성에 집중하고 있다. 네이버 스마트스토어 등 온라인 커머스 채널 확장도 예정돼 있다. 오프라인에서는 약국과 치과 입점을 병행해 의료기관 기반 신뢰도를 확보하고 소비자 접점을 넓힐 계획이다. 현재 치과 베타 테스트와 MOU 체결도 진행된 상태다.향후에는 기능성 원료 연구와 기술 고도화를 바탕으로 TIPS 프로그램 등 기술 중심 투자 유치를 준비하고 있으며, 벤처기업 인증·기업부설연구소 인정·여성기업 인증·상표 출원 3건 등 기반도 갖췄다.이 대표는 "단기적으로는 브랜드 안착에 집중하고, 중장기적으로는 구취 외 다양한 구강 고민을 해결하는 기능성 헬스케어 브랜드로 제품 라인업을 확장해 글로벌 시장까지 진출하는 것이 목표"라고 밝혔다.웰비아가 선정된 인천대학교 예비창업패키지는 참신한 아이디어와 기술을 보유한 예비창업자의 성공적인 창업을 지원하는 사업으로, 선발된 예비창업자에게 사업화 자금과 함께 창업 준비 전 과정에 걸친 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com