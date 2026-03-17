[인천대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 폐가죽 활용해 진정한 친환경 리사이클 가죽 섬유 만드는 스타트업 ‘에코위브웍스’

이정현 에코위브웍스 대표



-천연가죽을 친환경적으로 생산하고, 그 공정에서 필연적으로 발생하는 부산물(스크랩)을 버리지 않고 곧바로 다시 리사이클 가죽으로 가공



-독자적인 원천 기술을 통해 버려지는 소재에 새로운 생명을 불어넣어, 리사이클을 넘어선 앞으로 나아가야할 섬유 패션 기업의 새로운 기준을 제시

에코위브웍스는 화려한 패션 산업의 이면에 방치된 폐기물 문제를 해결하기 위해 설립된 기업이다. 독자적인 원천 기술을 통해 버려지는 소재에 새로운 생명을 불어넣어, 리사이클을 넘어선 앞으로 나아가야할 섬유 패션 기업의 새로운 기준을 제시하고자 한다. 이정현 대표가 2025년 7월에 설립했다.“건국대학교에서 섬유공학과 의상디자인을 전공하고, 지난 10년 동안 섬유, 패션 현장의 최전선에서 섬유R&D부터 상품 기획, 소싱MD가로 활동했습니다.”대표 아이템은 ‘폐가죽을 활용한 친환경 리사이클 가죽 섬유’다. 기존 방식과 달리 접착제 없이 물의 압력으로 섬유를 결합하는 수력 직조 방식을 사용한다. 올해부터는 천연가죽 또한 중금속인 크롬을 사용하지 않고 가공하는 친환경 천연가죽을 사업화할 예정이다. 추가로 하반기부터는 친환경 가죽들과 더불어서 버려지는 고품질의 폐원단을 사용한 자체 여성복 브랜드를 선보일 예정이다.이 대표는 “에코위브웍스의 경쟁력은 한마디로 버릴 게 없는 생산 구조 그 자체”라고 강조했다. “에코위브웍스는 천연가죽을 친환경적으로 생산하고, 그 공정에서 필연적으로 발생하는 부산물(스크랩)을 버리지 않고 곧바로 다시 리사이클 가죽으로 가공합니다. 보통 생산 공장 입장에서 부산물은 돈 내고 버려야 하는 물건입니다. 반면 리사이클 가죽 섬유 생산 공장에서는 돈을 주고 구매해야 하는 원재료이지만, 에코위브웍스에게는 원료 수급 이슈도 없는 원가 0원의 소중한 원자재가 되는 셈입니다. 환경을 보호하는 게 곧 압도적인 마진율로 이어지는 구조, 이게 에코위브웍스의 진짜 기술적 해자라고 할 수 있습니다.”에코위브웍스는 기존 인프라를 활용한 B2B 영업 방식이 주였다면 올해부터는, 홈페이지를 개편하여 기업들을 상대로 기술의 가치를 알리는 데 집중함과 더불어서 영업 활동을 확대할 예정이다. “브랜드 런칭을 앞두고 SNS로 소비자들 반응도 미리 살피고 있는데, 디자인과 가치에 공감해 주시는 분들이 많아 자신감을 얻고 있습니다.”에코위브웍스는 정부 지원사업 및 창업경진대회 등을 바탕으로 기반을 닦았고, 올해부터는 소셜 임팩트를 중시하는 같은 투자사들과 미팅할 예정이다. 2026년 하반기부터 제품이 본격적으로 시장에 깔리고 생산 라인을 확장해야 할 때쯤, 성장을 가속화할 파트너를 찾을 계획이다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “MD 일을 하며 다른 사람들의 브랜드를 7개나 런칭하면서, 이제는 정말 내 목소리를 담은 내 사업을 하고 싶다는 갈증이 컸습니다. 평소 환경 문제에 워낙 관심이 많다 보니, 자연스럽게 소재의 지속 가능성에 시선이 머물게 됐습니다. 어차피 전 세계 모든 브랜드가 친환경으로 갈 수밖에 없는 흐름이라면, 남들보다 한발 앞서 판을 깔고 시장을 선도하고 싶었습니다. 자금은 그동안 직장 생활을 하며 모은 제 개인 자산에 기술력을 인정받아 확보한 정부 지원금을 더해 시작했습니다.”창업 후 이 대표는 “연구했던 기술이 실제 상품으로 나와 눈앞에 보일 때도 좋지만, 첫 매출이 찍히는 순간, 그리고 창업 경진대회나 정부 지원사업에 합격했다는 통보를 받을 때도 좋았다”며 “아무도 알아주지 않는 막막한 시기에 '당신의 방향이 맞다'라고 누군가 증명해 주는 기분이었다. 그럴 때마다 제가 시장을 읽은 눈이 틀리지 않았다는 확신을 얻고 다시 달릴 힘을 얻는다”라고 말했다.“에코위브웍스는 작지만 아주 단단한 팀입니다. 대표인 저를 중심으로, 제 팀원이자 아내인 베테랑 디자이너가 브랜드의 감도를 책임지고 있습니다. 아내는 작년에 29CM에서 투자를 받아 런칭했던 브랜드의 디자이너 실장을 역임했을 만큼 업계에서 실력을 인정받은 전문가입니다. 여기에 연구 보조 팀원이 기술 고도화를 돕고 있고, 대학 교수님이 기술 자문을 맡아 공정의 완결성을 높여주고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “올해 선보일 우리 브랜드가 시장에 안착하는 게 우선”이라며 “목표는 단순히 예쁜 옷 파는 브랜드 하나에 머물지 않는다. B2C로는 소비자들에게 가장 사랑받는 친환경 패션 브랜드를 만들고, B2B로는 전 세계 제조사들이 우리 소재를 쓰고 싶어 줄을 서는 '친환경 소재의 표준'이 되고 싶다”고 말했다. 덧붙여 “기술과 감각을 모두 잡아서, 친환경 분야에서 B2B와 B2C를 모두 압도적으로 잘 해내는 기업으로 키우는 것이 최종 목표다”라고 말했다.에코위브웍스는 아이템을 인정받아 인천대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com