[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 광학 보안경 및 AI 스마트 글래스 개발하는 기업 ‘씨엔에스컴퍼니’

권만성 씨엔에스컴퍼니 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-장시간 착용해도 피부에 무리가 없는 소프트 제품 개발해



-보다 편하게, 가볍게, 깨끗한 시야를 통해 안전하고 편안한 환경을 구축

씨엔에스컴퍼니는 ‘Clear & Safety’라는 목적을 가지고 안광학 분야의 제품을 개발하고 제조하는 기업이다. ‘SEE the Wonder’이라는 슬로건을 걸고, 새로운 분야의 안광학제품을 개발해서 블루오션 안에 레드오션을 찾아 성장하고 있다. 권만성 대표(53)가 2020년 6월에 설립했다.대표 아이템은 ‘소프트글(Softgle)’이라는 자체브랜드로, 상표권을 보유하고 있다. 소프트글은 부드럽다의 ‘소프트’와 보안경의 ‘고글’을 합쳐 만들어낸 합성어다. 이 라인업에 맞춰 장시간 착용해도 피부에 무리가 없는 소프트글 컴포트, 김서림 방지의 소프트글 제로, 7/8g의 가벼운 보안경 소프트글 에어, 환풍 기능으로 김서림을 저지하는 소프트글 팬 등을 출시했다.“소프트글은 착용감, 무게, 김서림 등 착용하는 것이기에 발생하거나 신경이 쓰일 수밖에 없는 부분들에 중점을 두고 개발하고 있습니다. 보다 편하게, 가볍게, 깨끗한 시야를 통해 안전하고 편안한 환경을 구축하고자 합니다.”권 대표는 각종 국내외 인증들을 가지고 신뢰성이 있는 제품을 알리고 있다. “산업안전용품, 의료용품으로써 필요한 제품 인증을 받고, 안전하게 사용하실 수 있다는 것 알리고 있습니다. 기업 인증을 통해 국내에서는 시범 사용이나 조달 시스템을 통해 제품을 구매하는 것이 확인되었고, 그 외에 국내의 경우, 직접 SNS를 활성화하고 있습니다. 자체 유튜브 채널과 국내 제조사를 중점으로 소개하는 ‘공구왕 황부장’의 채널을 바탕으로 제품과 기업을 알리고, 관련 대리점을 통해 전국에서 씨엔에스컴퍼니의 제품을 확인할 수 있습니다. 해외의 경우, 직접 산업안전 전시회에 참여하고, 인도, 태국, 일본 등의 7개국에 해외지사화 사업을 추진해 각 국가에서 CS와 대리점계약 등을 진행하고 있습니다.”씨엔에스컴퍼니는 전남대학교기술지주회사와 전남창업기술지주에서 초기 투자를 받았다. 이를 기반으로 해서 외부 엔젤 투자와 지속적인 기관 투자의 길을 열고 있다.권 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “코로나 시절 방역에 철저할 때, 다른 안전용품들은 일회용인데 보안경은 세척 후 재사용인 것에 의문을 가지고 일회용 보안경을 만들었습니다. 아무도 해결하지 않는 안광학 용품의 문제점을 해결하고자 하는 기업으로 성장하고 있습니다.”창업 후 권 대표는 “고객들의 반응을 보고 보람을 느낀다”며 “‘이런 것 필요했는데 만들어줘서 좋다. 국내산이라니 더 믿고 사용할 수 있겠다’라고 제품이 나올 때마다 구매하고 피드백을 남겨주는 고객들의 피드백이 기업 성장의 원동력이 된다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 권 대표는 “안광학과 연결된 모든 분야에서의 편리함을 전달하고 싶다”며 “AI를 활용한 스마트 글래스 개발에도 박차를 가해 기본적인 정보가 표시되는 알림 스마트 글래스, 모니터링 글래스, 스캔 글래스, 디지털 의료기기로 사용이 가능한 스마트 글래스 등으로 영역을 확장할 것”이라고 말했다.씨엔에스컴퍼니는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com