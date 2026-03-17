[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업 CEO] 친환경 공정을 통한 점착 및 기능성 코팅 기술을 개발하는 기업 ‘스파이더실크’

하성원 스파이더실크 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



-용제를 사용하지 않는 친환경 공정을 통해 산업용 점착 제품을 생산



-경쟁력은 B2B 시장에서 고객 맞춤형 제품을 신속하게 개발하여 합리적인 가격으로 제공하는 시스템이라는 점

스파이더실크는 친환경 공정을 통한 점착 및 기능성 제품을 개발하는 기업이다. 고분자를 전공한 하성원 대표(55)가 2020년 6월에 설립했다.스파이더실크는 용제를 사용하지 않는 친환경 공정을 통해 산업용 점착 제품을 생산한다. 특수 기능성 제품으로 소화 패드, 열팽창 시트, 방열 패드 등도 생산하고 있다.스파이더실크의 경쟁력은 B2B 시장에서 고객 맞춤형 제품을 신속하게 개발하여 합리적인 가격으로 제공하는 시스템이라는 점이다.“B2B 시장의 특성상 고객을 직접 만나 고객이 필요로 하는 내용(VOC)을 파악하여 제품 개발에 적용하는 것이 가장 주된 마케팅입니다. 이 외에 홈페이지, 블로그, 제품 카탈로그 등을 활용한 마케팅을 하고 있습니다.”스파이더실크는 2021년에 seed 투자유치를 했다. 2026년에는 pre-A, 앞으로는 series A 투자유치를 통해 스마트공장 기술이 적용된 생산 기반을 확대할 계획을 가지고 있다.하 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “글로벌 화학회사에 연구원으로 근무했는데, 중요 의사결정이 본사에서 이뤄지고 R&D의 자율성이 떨어진다고 생각되어 창업을 결심하게 되었습니다. 자금은 부동산 투자를 위해 모아둔 자금 일부를 창업 자금으로 사용하였습니다.”창업 후 하 대표는 “상상하는 많은 일들을 현실 세계에서 이룰 수 있다는 가능성과 신세계를 경험하고 있다”며 “그중 몇 가지 일들이 기술 혁신이나 매출로 이어질 때 큰 성취감과 보람을 느낀다”고 말했다.스파이더실크는 20년 이상의 경력을 가지고 전 직장에서 함께 근무하였던 기술 영업과 생산 전문가가 함께하고 있다. “타사에서 R&D 직무를 수행하던 사람을 영입해 함께 R&D를 진행하고 있습니다. 해외 영업 및 무역 업무를 위해 외국어 전공의 마케팅 직원을 채용하여 3년 이상 함께하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 하 대표는 “친환경 고분자 소재 및 공정 분야에서 다양한 기술을 접목하고 발전시켜 친환경 소재 전문 기업으로 성장시키는 것이 목표”라고 말했다.스파이더 실크는 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com