[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 이산화탄소 포집 기술을 전문으로 개발하는 기업 ‘씨이텍’

이광순, 이윤제 씨이텍 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



-국가 연구개발 사업을 추진한 연구자들과 협력하여 만들어진 기업



-‘저수계 흡수제(water-lean solvent)’ 개념을 도입

(왼쪽부터) 이윤제 대표, 이광순 대표

씨이텍(CE-TEK)은 국내 CCUS기술 개발을 위해 추진된 ‘Korea CCS 2020 사업(2011~2020)’의 핵심 성과물인 MABSol 탄소포집 흡수제 기술을 상용화하기 위해서 10년 동안 함께 국가 연구개발사업을 추진한 연구자들과 협력하여 만들어진 기업이다. 이광순, 이윤제 대표가 2020년 12월에 공동으로 설립했다.“이산화탄소 포집기술의 전체 운전 비용 중 50% 이상이 이산화탄소와 흡수제가 분리될 때 필요한 열 에너지(이하 ‘재생에너지’)로 구성되어 있습니다. 실질적으로 저 비용으로 이산화탄소를 포집하기 위해서 재생에너지를 줄이는 것이 세계적인 기업, 연구기관, 대학의 핵심 연구개발 주제입니다.”씨이텍은 기존 물–아민 기반 흡수제 대신 물, 아민, 비아민 용매를 함께 사용하는 ‘저수계 흡수제(water-lean solvent)’ 개념을 도입했다. 이를 통해 재생 과정에서 끓여야 하는 물의 양을 줄여 잠열 손실을 최소화하고, 결과적으로 에너지 효율을 크게 향상했다. 이러한 저수계 흡수제 기술을 기반으로 파일럿 실증을 통해 기존 아민 흡수제 MEA(30wt%) 대비 재생에너지 사용을 40~45% 줄였다.씨이텍은 2종의 저수계 흡수제를 보유하고 있다. 첫 번째 ‘MABSol 흡수제’는 비교적 높은 CO2의 농도를 가진 배가스에 적합한 흡수제다. 대표적으로 석탄화력발전, 제철, 시멘트, 석유화학산업과 같은 10~20% 이산화탄소를 포함한 배가스에 적합하다. MABSol 서부발전의 태안 화력발전소에 하루에 11톤 이산화탄소를 처리할 수 있는 파일럿 공정을 구축하여 실증화했다. 총 8000시간의 운전을 추진하였으며, 실측 재생에너지는 2.16GJ/ton_CO2 정도 밖에 들지 않았다. 이 숫자는 상용화된 MEA(30wt%) 대비 45%의 낮은 수치다.두 번째 ‘CT-1 흡수제’는 4~10%의 저농도 이산화탄소를 포함한 배가스에 적합한 흡수제로 대표적 적용처로 천연가스발전, 선박 등이 있다. CT-1은 미국 켄터키대학교의 CAER의 하루 15톤의 이산화탄소를 포집하는 공정에서 실증운전되었으며, 천연가스 발전기준 재생에너지는 2.5GJ/ton_CO2이었다. 이것은 MEA 대비 40% 낮은 재생에너지를 나타낸다. 또한 CT-1 흡수제는 켄터키대학교 CAER 파일럿 공정이 2014년 건설된 이후 가장 낮은 재생에너지를 기록했다.세계 최고 수준의 저에너지 흡수제 2종을 상용화하기 위해서는 다양한 배출원의 CO₂ 농도와 유량 조건에 최적 설계를 수행할 수 있는 시뮬레이터가 필요하다. 씨이텍은 MABSol 과 CT-1 흡수제에 다양한 물성 평가를 통해서 어떠한 배출원 조건에도 최적화 설계가 가능한 시뮬레이터를 보유하고 있다. 이러한 시뮬레이터 구축 기술은 국내에서는 기업, 연구소, 대학을 포함하여 유일한 기술을 보유한 기업이다. 더 나아가 씨이텍은 기존의 포집공정에서 열교환기의 구성을 달리하여 열 교환의 효율을 최적화한 AHI(Advanced Heat Integration)공정 기술을 개발하여 재생에너지는 최대 15%, 냉각수 사용량은 최대 50%를 추가로 감소시켰다.씨이텍의 경쟁력은 다양한 CO2 농도에 최적화된 저에너지 소모 흡수제 2종과 이 흡수제를 다양한 배출원에 최적화할 수 있는 신뢰성 높은 시뮬레이터를 보유한 것이다. 그뿐만 아니라 다양한 배출원을 특성으로 인해 발생할 수 있는 현상을 빠르게 분석하여 최적화된 흡수제 레시피 제시 및 운전 조건을 구현이 가능하다는 것이다.MABSol 흡수제는 국내 EPC 업체인 현대중공업 파워시스템과 국내 기술 사업권 계약을 체결하여 현대중공업 파워시스템을 중심으로 사업화를 추진하고 있다. CT-1 흡수제의 경우에는 SK 이노베이션 E&S의 지원으로 파주 천연가스 발전소를 대상으로 1MW급 파일럿 공정 FEED(Front-End Engineering and Design)를 완료하였으며, HD한국조선해양과 울산 조선소에 0.7 Ton per day급의 선박용 파일럿 공정을 2026년 2월까지 완공하고자 한다. 선박용 탄소 포집기술은 국제해사기구(IMO)의 2050 Net-Zero 계획에 발맞춰 2026년 하반기부터 HD한국조선해양과 협력하여 글로벌 해운업체를 중심으로 마케팅을 추진할 예정이다.씨이텍은 2025년 4월 한국투자액셀러레이터를 pre-A 투자로 9억원을 받았으며, 이를 기반으로 선박 탄소포집에 대한 딥-테크 팁스를 2025년 9월부터 추진하고 있다. 현재 소규모 액화탄산 생산공장 구축을 계획하고 있으며, 본 사업 추진을 위해 현재 시리즈 A 투자를 유치 중이다.두 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “씨이텍은 국가연구개발 사업의 MABSol 흡수제 기술이 R&D사업 단계에서 사장되지 않고 상용화시키기 위해 2020년 설립된 기업입니다. 기업 설립 초기에 SK E&S가 출자하여 마련한 상생협력기금을 대·중소기업·농어업협력재단을 통해 지원받아 MABSol의 시뮬레이터를 완성하고 CT-1 흡수제 레시피 원천기술을 확보할 수 있었습니다.”창업 후 이 대표는 “미국 켄터키대학교 CAER 0.7MW 파일럿 실증 당시 실제 재생에너지를 확인하는 긴장되고 중요한 순간이었다”며 “실험실에서 구현한 재생에너지가 대규모 파일럿 공정에서 세계 최고 성능을 구현하였을 때, 국가의 적극적 지원 그리고 대기업의 선한 마음으로 지원해 준 자금으로 만든 기술이 미국에서도 꽃을 피웠고 우리나라가 탄소포집의 기술선도국이 되었다는 자부심을 느끼는 순간이었다”고 말했다.씨이텍은 10년간 함께 MABSol 흡수제를 연구한 연구자들로 구성 되어있다. “공동대표를 맡고 있는 이광순 교수는 전 서강대학교 화학공학과 교수로 MABSol의 시뮬레이터 개발하였습니다. 기술 고문인 김훈식 교수는 전 경희대학교 화학과 교수로 MABSol의 레시피를 개발했습니다. 그리고 김해련 박사는 Korea CCS 2020사업을 연구기획 팀장으로 함께 일하다 뜻을 모아 창업하였습니다.”앞으로의 계획에 대해 이윤제 대표는 “세계 최고 수준의 2종 흡수제는 이미 파일럿 검증을 마쳤으며, 소규모 액화탄산 공정을 건설하여 기술을 상용화 단계로 끌어올려 최근 공개된 2035 NDC CCUS 감축 목표인 매년 2,030만톤 감축에 30% 이상 우리의 기술로 기여하는 것을 1차 목표로 하고 있다”며 “더 나아가서는 2034년 320조에 달하는 CCUS 세계 시장에서 도전하여 매출액 1,500억원 달성이 목표”라고 말했다.씨이텍은 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com