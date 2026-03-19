[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 스마트식물공장을 위한 100% 인공조명 IoT-LED 제품 개발한 ‘오딧세이글로벌’

정종현 오딧세이글로벌 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-100% 인공 광원만으로 국내외 최초로 작물의 급속 성장·개화·착과에 따라 파장대를 자동제어

-생육 단계에 따른 원적색광 제어를 통해 줄기 신장 및 개화 반응을 안정적으로 조절할 수 있어

오딧세이글로벌은 4차산업혁명의 핵심 산업인 스마트식물공장을 위한 100% 인공조명으로 작물 재배, 개화 및 과일까지 생산할 수 있는 다파장 특수광원 LED package를 생산하는 기업이다. 정종현 대표(62)가 2019년 1월에 설립했다.“오딧세이글로벌은 다양한 파장대를 방출할 수 있게 하는 형광체 신물질을 합성, 제조하는 원천 기술력을 보유하고 있습니다. 국내 및 해외 어디서든 한국의 통제, 제어센터의 자동 및 직접 개입으로 작물을 재배하는 ICT 시스템도 개발해 전자동 플랫폼을 구축하였습니다.”오딧세이글로벌은 3개년간 국가연구개발사업 R&D를 7건 수행하면서 5건의 성공 판정과 2건의 연구개발이 진행 중이다. 호남권 최초로 기술보증기금으로부터 투자유치를 획득했으며, 정 대표는 국가로부터 경제발전에 대한 공헌으로 특허청장 및 통상산업자원부 장관 서훈급 표창까지 받았다.대표 아이템인 ‘IOT-LED작물재배등’은 스마트팜과 스마트식물공장에서 핵심부품으로 사용 되는 기술이다.“100% 인공 광원만으로 국내외 최초로 작물의 급속성장·개화·착과에 따라 파장대를 자동제어하며 조사시간과 광양자값(PPFD·μmol)을 자동조절하는 기능을 갖추고 있습니다. 광합성 제어 조절, 피토크롬 제어 조절, 광가역적 반응계 제어 조절, 플로리겐 방출 제어 조절을 가능하게 하는 기술을 세계 최초로 개발 완료하였으며, 2025년 현재까지 초격차 기술력을 보유하고 있습니다.”오딧세이글로벌의 제품을 적용한 재배 환경에서는 적색광 기반의 피토크롬 활성의 증가로 인해 발아율 및 초기 생육 속도가 향상되는 것이 특징이다.“생육 단계에 따른 원적색광 제어를 통해 줄기 신장 및 개화 반응을 안정적으로 조절할 수 있습니다. 또한 스펙트럼 최적화를 통해 엽록소 형성 및 광합성 효율이 개선되어 작물 생체중 증가와 균일한 품질 확보가 가능합니다. 이러한 효과는 스마트팜, 식물공장, 육묘장 등 다양한 재배 환경에서 적용할 수 있습니다.”덧붙여 정 대표는 “특히 식물의 광합성 효율과 생육 단계별 요구 광조건을 정밀하게 충족하도록 설계된 고효율·고내구성 식물 생장용 LED 조명입니다. 기존 제품 대비 에너지 효율 향상, 생육 균일성 개선, 수명 연장을 실현한 신제품으로 식물 생육 단계별 최적 광스펙트럼 설계 기술, 고효율 방열 구조, 정밀 전류 제어 기술을 적용하여 개발되었습니다. 국내 스마트팜 산업 및 수출 경쟁력 강화에 상당한 경쟁력을 보유하고 있습니다.”오딧세이글로벌은 현재 수출을 통해 판매가 이뤄지고 있다. 아마존 및 타오바오(중국) 대형 쇼핑몰과 중국·미국의 바이어들에게 정기적으로 수출하고 있으며, 해외 전시회에도 적극적으로 참여하고 있다.창업 후 정 대표는 “세계 최고의 기술력 보유하고 있다는 점, 이 부분을 관계 기관이 인정해 줄 때 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “국내에서 IPO 상장하는 것이 목표”라며 “세계 최초로 폐교를 활용한 대규모 식물공장을 완성하고자 한다. 이후에는 세계 곳곳에 식물공장을 신설하고, 세계적인 유니콘 기업이 될 것”이라고 말했다.오딧세이글로벌은 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com