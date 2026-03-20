[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 기업 물류 운영 솔루션 ‘짐랄라 비즈(ZIMLALA BIZ)’를 개발한 기업 ‘온잇코리아’

정승범 온잇코리아 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-짐랄라 비즈의 핵심 경쟁력은 운영 판단이 구조와 데이터로 축적된다는 점



-사람이 검증한 운영 규칙과 데이터 기반 판단 구조를 중심으로 운영

온잇코리아는 물류 현장에서 반복되는 비효율을 사람의 숙련도나 개인 역량이 아니라, 운영 구조와 시스템의 문제로 정의하고 이를 기술로 해결하는 기업이다. 현재는 제조·유통 기업을 대상으로 한 기업 물류 운영 솔루션 ‘짐랄라 비즈(ZIMLALA BIZ)’를 중심으로, 배차·운영·정산이 특정 담당자의 경험에 의존하지 않도록 확장할 수 있는 운영 구조를 만드는 데 집중하고 있다. 정승범 대표가 2020년 5월에 설립했다.“온잇코리아는 처음부터 B2B 물류 솔루션 회사로 출발하지는 않았습니다. 초기에는 개인 고객 대상 화물·이사 서비스를 직접 운영하며, 물류 현장을 가장 밑단에서부터 경험했습니다. 그 과정에서 문제의 본질이 명확해졌습니다. 문제는 ‘운송’이 아니라 운영 구조였고, 사람이 바뀔 때마다 동일한 문제가 반복된다는 점이었습니다. 이 문제를 구조적으로 해결하기 위해 기업 전용 물류 운영 서비스 ‘짐랄라 비즈 (ZIMLALA BIZ)’를 기획·출시했습니다. 현재는 기업 고객이 배차 요청부터 운영 관리, 증빙, 정산까지의 물류 운영을 하나의 시스템 안에서 통합 관리할 수 있도록 지원하고 있습니다.”정 대표는 “짐랄라 비즈의 핵심 경쟁력은 운영 판단이 구조와 데이터로 축적된다는 점”이라고 강조했다. “기업 물류에서는 어떤 차량을 언제 투입할지, 이 상황에서 리스크가 발생할 가능성은 있는지, 이 비용 구조가 합리적인지, 판단이 매번 필요합니다. 기존에는 이 판단이 특정 담당자의 경험과 감각에 의존해 왔지만, 짐랄라 비즈는 이러한 판단 과정을 운영 데이터로 구조화하고, 알고리즘 기반 의사결정이 가능하도록 설계되어 있습니다.”온잇코리아는 사람이 검증한 운영 규칙과 데이터 기반 판단 구조를 중심으로 운영되고 있다. 이 구조 위에 배차 판단 보조, 운영 리스크 예측, 비용 구조 최적화 영역으로 AI 적용을 단계적으로 확장할 수 있는 기반을 이미 구축해 두었다. 실제 고객사에서는 담당자가 바뀌어도 배차·정산·이슈 대응 방식이 흔들리지 않고, 물류 운영이 개인 업무가 아닌 시스템 기반 관리 업무로 전환되고 있다.“온잇코리아가 가장 잘하는 일은, 현장에서 매번 사라지던 물류 운영 판단을 데이터로 남겨 다음 의사결정의 기준으로 축적하는 것입니다. 온잇코리아는 AI로 물류를 자동화하려는 회사가 아니라, AI가 반드시 작동할 수밖에 없는 물류 운영 구조를 먼저 만든 회사입니다.”온잇코리아의 마케팅은 광고 중심보다는 현장 문제 해결과 레퍼런스 기반 확장 방식에 가깝다. 제조·유통 기업 고객을 직접 만나 기존 물류 운영 과정에서 반복적으로 막히는 지점을 함께 점검하고, ‘이 부분을 구조로 바꾸면 무엇이 달라지는지’를 실제 사례 중심으로 설명한다. 그 결과 한 번 구조가 정리된 고객이 다른 부서나 관계사로 다시 연결되는 경우가 많고, 현재는 이런 방식으로 고객 기반이 점진적으로 확장되고 있다. 필요한 경우 서비스 고도화 단계에 맞춰 PR 및 콘텐츠 노출도 병행하고 있다.“온잇코리아는 성장 단계에 맞춰 외부 투자와 전략적 협업 가능성을 열어두고 있습니다. 초기에는 외부 투자 및 지원사업을 통해 기술과 운영의 기반을 마련했고, 이후에는 실제 매출과 운영 데이터를 중심으로 사업 모델의 현실성을 검증해 왔습니다. 현재 단계에서는 단순한 외형 성장보다, 이 구조가 고객 수와 물량이 증가해도 동일한 품질과 수익성을 유지할 수 있는지, 즉 스케일 가능한 단위 경제가 성립하는지를 증명하는 데 집중하고 있습니다. 온잇코리아는 기업 물류 운영을 구조로 표준화하는 단계를 넘어, 이 구조 위에 데이터와 알고리즘을 쌓아 하나의 공장이나 한 기업이 아니라 여러 기업의 물류 운영을 동시에 지탱할 수 있는 인프라로 확장해 나가는 국면에 있습니다.”정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “물류 현장에서 일하며 가장 자주 느낀 점은 ‘사람이 바뀌면 같은 문제가 다시 생긴다’는 것이었습니다. 열심히 일하는 사람이 있을 때는 버티지만, 그 사람이 빠지면 같은 문제가 반복되는 구조는 결국 한계가 있다고 판단했습니다. 그래서 사람을 더 투입하는 방식이 아니라, 사람의 판단을 구조와 데이터로 이전하는 물류 운영 시스템을 만들기 위해 온잇코리아를 설립했습니다.”창업 후 정 대표는 “고객사로부터 ‘물류가 더 이상 스트레스 업무가 아니다’, ‘이제는 예측할 수 있는 관리 영역이 됐다’는 이야기를 들을 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “물류를 단순한 비용이 아니라 관리 가능한 운영 자산으로 바꾸는 것, 그것이 온잇코리아가 만들고자 하는 변화”라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “단기적으로는 기업 고객이 실제로 자주 겪는 물류 운영 문제를 더 안정적으로 관리할 수 있도록 운영 구조의 완성도를 높이는 데 집중할 것”이라며 “중장기적으로는 기업 물류 운영이 특정 담당자의 경험이나 노하우에 의존하지 않아도 되는 환경, 즉 구조와 데이터, 그리고 단계적으로 고도화되는 기술 기반으로 관리되는 기업 물류 운영 방식을 시장에 정착시키는 것이 목표”라고 말했다. 덧붙여 “온잇코리아는 단순한 운송 서비스를 제공하는 회사가 아니라, 기업 물류 운영을 ‘구조화된 시스템’으로 전환하는 물류 운영 인프라 회사로 성장하고자 한다”고 말했다.온잇코리아는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com