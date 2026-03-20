[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 이차전지 소재 및 부품 제조 및 연구·개발하는 기업 ‘에이비씨에너지’

안효진 에이비씨에너지 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



-대표 아이템은 ‘탄소 잉크’와 ‘탄소 코팅 금속 박’으로 이차전지 내부 핵심 소재로 사용



-더 낮은 가격으로 제품을 판매, 배터리의 성능도 기존 제품 대비 20% 이상 향상이 가능

에이비씨에너지는 이차전지 소재 및 부품을 연구·개발하는 기업이다. 개발된 기술은 이차전지의 성능과 효율 개선을 목표로 하여 이차전지 소재, 부품 및 셀 제조 업체와 협업을 하고 있다. 서울과학기술대학교 교수로 이차전지 분야에서 장기간 연구 활동을 이어온 안효진 대표(51)가 2022년 4월에 설립했다.“초기 단계부터 연구개발에 지속적으로 투자하고 기술 확보에 힘써 독자적인 소재 및 부품 기술을 구축해 왔습니다. 현재는 차세대 이차전지(건식 전극 및 전고체전지)에 적용할 수 있는 소재와 부품 개발을 중심으로 진행하고 있습니다.”대표 아이템은 ‘탄소 잉크’와 ‘탄소 코팅 금속 박’이다. “자체 개발한 탄소 잉크를 구리 호일 혹은 알루미늄 호일에 얇게 코팅한 제품이 탄소 코팅 금속박이라고 보면 될 것 같습니다. 각각의 제품은 모두 이차전지 내부 핵심 소재로 사용되며 기존 제품 대비 우수한 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 시장을 점유하는 것이 목표입니다.”에이비씨에너지의 탄소 잉크의 경우 가격 경쟁력을 가진다. 혁신적인 잉크 제조 기술을 기반으로 더 낮은 가격으로 제품을 판매하고 있으며, 더 나아가 배터리의 성능도 기존 제품 대비 20% 이상 향상이 가능하다. 탄소 코팅 금속박의 경우 기존 배터리 전극 제조 공정인 습식 공정뿐만 아니라, 최근 친환경 공정으로 주목받고 있는 건식 전극 공정에도 적용할 수 있다는 것도 강점이다.“에이비씨에너지의 마케팅은 단순한 홍보보다는 기술 검증과 신뢰 확보에 초점을 두고 있습니다. 국가 R&D 과제를 수행하며 확보한 연구 성과를 바탕으로 공인 인증 테스트를 진행하고 있고, 이를 통해 기술의 안정성과 신뢰성을 검증하고 있습니다. 현재는 국내 시장을 중심으로 관련 기업들과의 협업을 통하여 판로를 넓혀 갑니다. 앞으로는 전시회 참여와 기술 중심의 마케팅 활동을 할 예정이며, 올 한 해 해외 시장으로도 넓혀 갈 예정입니다.”에이비씨에너지는 2026년에 시리즈 A 투자 유치를 계획하고 있다. 투자 유치는 그동안의 연구개발 성과를 실제 사업화 단계로 연결하기 위한 목적으로 추진하고 있다. 투자로 조달된 자금은 공장 설립을 통한 생산 기반 구축에 먼저 활용하며, 안정적인 제조 및 공급이 가능한 생산 설비를 마련하는 데 사용할 예정이다.“기존 제품의 성능 개선과 품질 안정화를 중심으로 제품 업그레이드를 지속적으로 추진할 계획입니다. 이를 통해 단계적으로 매출 기반을 확보하고, 이후 추가적인 투자 유치와 사업 확장으로 이어질 수 있는 기반을 구축하고자 합니다.”안 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “이차전지 분야에서 오랜 기간 연구를 이어 오면서, 연구 성과를 논문이나 과제로만 머무르지 않고 산업과 이차전지 시장에서 활용될 필요성을 꾸준히 생각해 왔습니다. 연구를 통해 축적한 기술과 경험을 혁신적인 제품 제조와 기존보다 더 효율적인 공정으로 제품을 만들기 위하여 에이비씨에너지를 설립하였습니다. 자금 마련은 정부의 정책 자금이나 시드 투자를 통해 마련하였습니다.”에이비씨에너지의 현재 멤버는 총 8명이며 연구개발 및 생산, 경영지원팀으로 구성되어 있다. 구성원의 절반 이상이 석박사 인력이다. 앞으로의 계획에 대해 안 대표는 “국내에 신뢰도가 높은 기업들과 협업을 통하여 우리 회사의 제품이 글로벌 리딩을 할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.에이비씨에너지는 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com