홈 JOB&JOY [속보] 정부, BTS 공연 대비 광화문 일대 테러경보 '주의' 격상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202603188465d URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.18 08:17 수정2026.03.18 08:17 강홍민 기자 뉴스1정부, BTS 공연 대비 광화문 일대 테러경보 '주의' 격상강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 SK하이닉스 주가 100만원 넘더니···직원 평균 연봉이 '헉' 고교생 열 중 셋 "긴글 10분 이상 읽기 어려워"···원인은 '숏폼'? [속보] 2월 취업자수 23만4천명↑, 5개월만에 최대폭…실업자 99.3만명 '男 잇 앱' 애슬러, 100억원 규모 시리즈B 투자 유치 K-POP 커머스 스타트업 컴퍼니에이, TIPS 선정 기반 글로벌 IP 플랫폼 개발 박차