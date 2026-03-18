SK하이닉스 작년 직원 평균 연봉 1억8500만원...전년대비 58.1% 상승

뉴스1

SK하이닉스 직원들의 지난해 평균 연봉이 전년 대비 60% 가까이 오른 것으로 나타났다. 평균 연봉은 1억9천만원에 육박했다.SK하이닉스가 17일 공시한 사업보고서에 따르면 지난해 직원 평균 급여는 1억8500만원으로 나타났다.이는 SK하이닉스 역대 최고치이자, 전년 평균인 1억1700만원 대비 58.1% 증가한 수준이다.지난해 역대 최대 규모인 6조7325억원의 연구개발(R&D) 투자를 통해 확보한 고대역폭 메모리(HBM) 등 인공지능(AI) 메모리 시장 주도권으로 사상 최고 실적을 달성한 것이 직원들의 보수 증대로 이어졌다는 분석이 나온다.지난해 R&D 투자는 전년 2024년 4조9544억원에 비해 1조7781억원, 35.9% 증가한 규모로 기존 최고 기록을 경신했다.최태원 SK그룹 회장은 지난해 SK하이닉스로부터 급여 35억원, 상여 12억5천만원 등 47억5천만원을 받았다. 최 회장에 보수를 지급하는 또 다른 회사인 SK㈜는 아직 지난해 사업보고서를 공개하지 않았다.2024년 최 회장이 SK㈜에서 받은 보수는 35억원이었다.곽노정 최고경영자(CEO)는 급여 15억4천만원, 상여 26억9500만원 등 총 42억3900만원을 받았다.최근 반도체 호황으로 글로벌 시장에서 주목하고 있는 SK하이닉스는 주식시장에서도 두각을 나타내고 있다. SK하이닉스는 18일 오전 장중 100만8천원으로 100만원대를 재돌파했다. 전장대비 3.92% 상승한 수치다.강홍민 기자 khm@hankyung.com