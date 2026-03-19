피에이티(PAT), 'Comfort Moments' 캠페인 공개

사진 제공: 피에이티

대한민국 최초의 패션브랜드 피에이티(PAT)가 26SS 시즌 캠페인을 공개하며 새 컬렉션 'PAT Collection'을 선보였다.이번에 런칭한 'PAT Collection'은 변화된 브랜드 방향성을 가장 정제된 방식으로 보여주는 핵심 라인으로, 유행에 흔들리지 않는 디자인과 안정적인 실루엣, 가격 이상의 가치를 전달하는 소재와 품질을 중심으로 기획됐다.착용 시 편안함과 고급스러움을 동시에 느낄 수 있는 프리미엄 소재와 완성도 높은 디테일을 적용해 오래도록 함께할 수 있는 베이직한 아이템을 제안하며, 에이지리스(Ageless) 스타일을 바탕으로 세대와 라이프스타일의 경계를 넘어 누구나 일상에서 자연스럽게 선택할 수 있는 컬렉션을 선보인다.함께 공개된 피에이티의 26SS 캠페인은 '함께라서 편안한 모든 순간(Comfort Moments)'을 테마로 진행된다. 가족, 연인, 친구 등 다양한 관계 속에서 느껴지는 편안한 순간을 통해 브랜드가 제안하는 새로운 편안함의 기준을 전달하는 것이 핵심 메시지다. 관계 속에서 완성되는 정서적 안정과 편안함을 통해 세대와 관계의 경계를 허무는 에이지리스 감성을 표현했다.공개된 캠페인 메인 필름은 ‘함께라서 편안한 모든 순간’이라는 메시지를 중심으로 피에이티가 제안하는 새로운 편안함의 가치를 담아냈다. 배우 윤현민이 어머니와 함께하는 따뜻한 순간을 담은 콘텐츠에서는 가족과 함께하는 일상의 편안한 순간을 표현했으며, 배우 장희진 편에서는 자연스럽고 편안한 라이프스타일 무드를 중심으로 함께하는 순간의 감성을 담아냈다. 이와 함께 아버지와 딸의 소중한 일상을 담은 ‘부녀 편’, 오래된 친구와의 자연스러운 관계를 표현한 ‘평생친구 편’ 등 다양한 관계 속에서 느껴지는 편안함을 캠페인 영상으로 풀어냈다.또한 피에이티는 이번 'PAT Collection'을 통해 실켓(Silket), 스웨터(Sweater), 린넨(Linen), 프리미엄 코튼(Premium Cotton), 립문핏(Comfort Fit) 팬츠 등 다양한 대표 아이템을 선보이며, 소재 본연의 가치와 착용감을 고려한 품질과 소재의 완성도를 높인 제품들로 구성했다. 컬렉션을 비롯해 메인 라인 또한 격식, 일상, 활동 등 세 가지 TPO에 맞춘 스타일을 중심으로 구성됐다. 절제된 실루엣의 단정한 스타일링부터 일상과 여행을 아우르는 릴렉스 캐주얼 룩, 기능성과 활동성을 고려한 하이브리드 스타일까지 다양한 상황에 어울리는 스타일을 제안하며, 전반적으로 편안하면서도 에이지리스한 피에이티만의 브랜드 감각을 담아냈다.한편, 피에이티의 26SS 캠페인 영상과 화보는 공식 채널을 통해 공개되며, PAT 26SS 신상품 모두 공식 온라인몰인 DLM몰과 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com