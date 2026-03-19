YBM넷, ‘2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 19년 연속 1위, “에듀테크 초격차 증명”

- ‘최대 500% 환급코스’로 학습 동기부여 극대화… 실질적 교육 성과 입증

- ‘AI Speaka’, ‘AI 와이봇’ 등 고도화된 AI 기술로 에듀테크 시장 선도

교육기업 YBM넷(대표이사 김종익)이 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI, Korea Brand Power Index)’ 온라인 외국어학원 부문에서 19년 연속 1위에 선정됐다고 밝혔다.YBM넷이 19년 연속 1위를 수성할 수 있었던 비결 중 하나로, 수강생들의 뜨거운 호응을 얻고 있는 ‘최대 500% 환급코스’가 꼽힌다. 해당 프로그램은 학습자가 목표 성적을 달성하고 출석 미션을 완수하면, 수강료의 최대 5배를 현금으로 돌려받을 수 있는 파격적인 혜택을 제공한다. 이는 단순히 강의를 판매하는 것에 그치지 않고, 학습자가 실제로 목표를 달성할 수 있도록 강력한 ‘동기부여’ 환경을 조성했다는 점에서 높은 평가를 받았다.또, YBM만의 교육 콘텐츠 노하우에 AI 기술을 성공적으로 결합한 점도 주요 요인 중 하나로 평가된다. YBM넷은 단순한 강의 제공 플랫폼을 넘어 ‘AI 학습 비서’ 시스템을 고도화해, 학습자의 취약점을 실시간으로 분석해 최적의 커리큘럼을 제안한다. 실시간 AI학습튜터 'AI와이봇'과 'AI레벨테스트'는 이제 단순한 보조 도구를 넘어, YBM인강의 핵심 경쟁력으로 자리 잡았다. 특히 영어 스피킹 학습 서비스 ‘AI Speaka’는 실질적인 교육 성과와 시장의 신뢰를 넘어 도약의 발판이 될 것으로 기대된다.YBM넷 관계자는 “19년 연속 1위라는 대기록은 YBM넷의 교육 진정성을 믿어주신 고객들 덕분”이라며, “앞으로도 생성형 AI 등 최신 기술을 적극 도입해 학습자가 가장 효율적으로 외국어를 습득할 수 있는 대한민국 대표 에듀테크 생태계를 구축해 나갈 것”이라고 전했다.한편, 한국산업의 브랜드파워(K-BPI, Korea Brand Power Index)는 국내 소비 생활을 대표하는 각 산업의 제품 및 서비스, 기업의 브랜드 경쟁력을 지수화한 대한민국 대표 브랜드 평가 지표다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com