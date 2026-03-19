부산연합기술지주, B-Wave 액셀러레이팅 통해 동남권 지역 유망 해양수산 스타트업 본격 육성 돌입

부산연합기술지주는 동남권 지역의 해양수산분야 스타트업들을 발굴하고 체계적으로 육성하기 위하여 ‘B-Wave 액셀러레이팅’ 프로그램의 참여기업을 오는 4월 8일까지 모집한다.본 프로그램은 ‘2026년 해양수산 액셀러레이터 운영 프로그램’의 일환으로 해양수산부가 주최하고 해양수산과학기술진흥원이 주관하는 사업이다.모집 대상은 공고일(‘26.03.18.)기준 7년 이내 동남권(부산·울산·경남) 지역에 본사 또는 지사를 둔 해양수산 분야 스타트업 및 창업 예정인 예비창업자로, 1차 서면평가와 2차 발표평가를 통해 10개 내외의 예비창업자와 스타트업을 최종 선발한다.선발되는 스타트업에게는 비즈니스 역량강화를 위한 교육과 기업별 맞춤형 멘토링이 제공된다. 또한, 투자유치를 위한 IR 역량 강화 프로듀싱과 투자자 네트워킹 및 데모데이 참가 기회가 제공된다. 이 밖에도 선정기업 전원에게 최대 1,500만 원의 초기자금을 지원하고, 우수기업은 부산연합기술지주에서 직접·후속투자 및 TIPS 프로그램 연계, 기타 후속지원을 진행할 계획이다.자세한 모집 요강과 신청 방법은 해양수산과학기술진흥원 바다봄 창업투자 공고/신청 메뉴 및 부산연합기술지주 홈페이지에서 확인할 수 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com