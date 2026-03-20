스타트업이 반드시 알아야 할 노동법

김병석 노무법인 효율 노무사(디캠프 노무 전문위원)

스타트업을 자문하다 보면 자주 접하는 장면이 있다. 투자를 유치하거나 일시적으로 실적이 좋아졌을 때, 구성원의 사기를 높이고 우수 인력을 확보하고자 각종 수당을 신설하거나 유급휴가를 대폭 확대하는 등의 파격적인 복리후생을 즉흥적으로 도입하는 경우다.의사결정이 빠른 스타트업 특성상 대표자의 결단으로 신속하게 제도가 도입되지만, 문제는 지속 가능성에 대한 검토가 부족한 경우가 적지 않다는 점이다. 스타트업 특성상 경영 상황은 언제든 변할 수 있다. 투자금이 소진되거나 실적이 악화되어 비용 절감이 절실해지는 순간, 회사는 가장 먼저 기존 복리후생의 축소나 폐지를 검토하게 된다.하지만 한 번 도입된 복지는 다시 되돌리기는 어렵다. 노동법 측면에서도 시행된 복지제도는 취업규칙이나 근로계약의 내용으로 편입되어 법적 구속력을 갖기 때문이다.근로기준법상 근로자에게 불리하게 근로조건을 변경하려면 근로자 과반수의 동의를 얻어야 하고, 근로자 동의 없이 일방적으로 제도를 폐지하거나 축소할 경우 법적 효력이 인정되지 않을 가능성이 매우 높다.설령 우여곡절 끝에 과반수 동의를 얻더라도 경영상의 대가는 혹독하다. 기존 혜택이 사라질 때 구성원이 느끼는 박탈감은 사기 저하를 넘어 조직에 대한 불신으로 이어진다. 사람은 새로운 혜택을 얻는 것보다 기존에 누리던 혜택을 잃을 때 더 큰 심리적 충격을 받는 이른바 ‘손실회피 성향’을 보이기 때문이다.특히나 인력 이동이 잦은 스타트업 환경에서는 핵심 인재들의 이직을 부추기는 결정적 원인이 되기도 한다. 결국 직원의 환심을 사기 위해 도입했던 제도가 역설적으로 직원을 떠나 보내는 도화선이 되는 셈이다.이 같은 시행착오를 줄이기 위해 스타트업은 복리후생 도입 단계에서 최소한 다음의 두 가지를 고려해봐야 한다.첫째, '단기적 재무 상태'가 아닌 '장기적 유지 가능성'을 기준으로 복지제도를 설계해야 한다. 지금 당장의 현금이 아니라, 회사가 어려울 때도 지탱할 수 있는 수준인지 냉정하게 판단해야 한다.둘째, 제도의 법적 성격과 향후 변경 가능성을 사전에 검토해야 한다. 도입 단계에서부터 전문가의 자문을 통해 제도의 설계 방식과 운영 가능성을 점검하는 것이 바람직하다는 의미다. 단순히 '나중에 안 되면 없애지 뭐'와 같은 안일한 생각은 금물이다.스타트업의 빠른 성장만큼이나 중요한 것은 지속 가능한 조직의 운영이다. 회사가 어려워졌을 때 되돌리기 어려운 제도를 성급하게 도입하는 것보다는 처음부터 신중하게 설계된 복리후생 체계를 구축하는 것이 기업과 구성원 모두가 상생하는 길이다.스타트업은 별도의 인사·노무 담당자가 없는 경우가 많아 노동관계 법령에 대한 이해가 부족하고, 상시 개정되는 노동법에도 충분히 대응하지 못해 법 위반으로 이어지는 사례가 적지 않다. 이를 예방하기 위해서는 디캠프 등 스타트업 지원기관에서 제공하는 전문 자문 프로그램을 적극 활용하고, 공인노무사를 통해 법적 기준에 부합하는 제도를 구축하는 것이 안정적인 조직 운영을 위한 효과적인 방법이 될 수 있다.님은 '노무법인 효율' 소속 노무사이자 디캠프 노무 전문위원으로 활동 중이다. 2013년부터 노무법인과 공공기관, 대기업을 거치며 쌓은 내공으로 현재는 중소벤처기업부 인사노무 전문상담위원, 공공기관 평가위원 등 다방면에서 활동하고 있다. 스타트업의 성장에 진심인 편이며, 딱딱한 법조문 너머 현장의 숨은 이야기를 찾아 '말이 통하는 인사노무'를 지향한다.강홍민 기자 khm@hankyung.com