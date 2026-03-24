뱀부랩, 공식 스토어에서 새학기 프로모션 진행

이번 프로모션은 제품 할인과 함께 사은품 증정 혜택도 제공한다. H2D, P1S, A1 등 인기 모델 구매 시 제품별로 다양한 사은품을 증정한다. ▲H2D 구매 시 PETG-CF 2개, 메이커 초보자 키트, 진동 방지 발, ▲P1S 구매 시 PLA Translucent 2개, 메이커 초보자 키트, 진동 방지 발 또는 PLA-CF 2개 또는 PETG-CF 2개, ▲A1 구매 시 메이커 초보자 키트, 뱀부 필라멘트 스와치(색상 샘플)가 제공된다. 사은품은 한정 수량으로 제공되며 재고 소진 시 조기 종료될 수 있다. 증정 필라멘트의 색상은 랜덤으로 제공된다.
필라멘트 및 액세서리 제품군도 대량 구매 시 최대 20% 할인 혜택이 적용된다.
이벤트 기간 동안 뱀부랩 공식 스토어에서 제품을 구매한 고객 중 총 19명을 추첨하여 경품을 증정한다. ▲A1 mini와 3만 원 기프트 카드 1명, ▲5만 원 기프트 카드 3명, ▲10만 원 쿠폰(100만 원 이상 구매 시 사용 가능) 5명, ▲5만 원 쿠폰(50만 원 이상 구매 시 사용 가능) 10명에게 제공된다. 당첨자 발표는 4월 14일 뱀부랩 공식 스토어에서 확인할 수 있다.
뱀부랩 코리아 카카오톡 채널을 추가하면 5,000원 할인 코드도 받을 수 있다.
한편, 뱀부랩(Bambu Lab)은 첨단 기술과 효율적인 생산 시스템을 기반으로 고성능 데스크톱 3D 프린터를 개발하는 글로벌 소비자 기술 기업이다.
한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com
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