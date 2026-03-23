단꿈아이, 역사 뮤지컬 '설민석의 한국사 대모험 : 안중근, 소년에서 영웅으로' 앵콜 공연 개막

어린이 콘텐츠 전문 기업 ‘단꿈아이’는 가족 관객을 위한 역사 뮤지컬 ‘설민석의 한국사 대모험 : 안중근, 소년에서 영웅으로’ 서울 앵콜 공연을 개막한다고 밝혔다.역사 콘텐츠 '설민석의 한국사 대모험'을 원작으로 한 창작 가족 뮤지컬 '설민석의 한국사 대모험 : 안중근, 소년에서 영웅으로'는 3월28일부터 4월12일까지 나루아트센터 대공연장에서 진행된다.독립운동가 안중근 의사가 어린 시절 ‘안응칠’에서 시작해 나라를 위해 헌신하는 영웅으로 성장하는 과정을 중심 서사로 풀어낸 ‘설민석의 한국사 대모험 : 안중근, 소년에서 영웅으로’는 어린이에게는 역사에 대한 흥미를, 부모 세대에는 깊은 울림을 전하는 작품으로 평가받고 있다.이번 서울 앵콜 공연은 앞선 흥행 성과를 바탕으로 마련됐다. ‘설민석의 한국사 대모험 : 안중근, 소년에서 영웅으로’는 2025년 5월 한전아트센터에서 서울 공연을 시작한 이후 전국 15개 이상의 지역에서 투어를 이어가며 꾸준히 관객을 만나왔다.또한 이번 공연에서는 설민석 강사의 특별 강연 프로그램이 함께 진행된다. 3월29일, 4월4일, 4월12일 공연 종료 후 약 15분간 진행되는 강연을 통해 안중근 의사의 삶과 역사적 의미를 보다 깊이 있게 전달할 예정이다.단꿈아이 관계자는 "가족이 함께 즐기며 역사적 가치를 자연스럽게 배울 수 있는 작품으로 자리매김하고 있다"며 "서울 앵콜 공연에서도 관객들에게 의미 있는 시간이 될 것으로 기대한다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com