반려동물 백신, 꼭 맞아야 할까? [황궁남의 반려동물백서]

예방의학의 시작이 되는 반려동물 예방접종

반려견 백신, 코어 백신과 논코어 백신

고양이 백신, 실내묘에게도 필요한 이유

왜 최근 보호자들은 백신 접종을 망설일까

예방접종은 맞춤형 예방의학

예방접종은 건강을 지키는 가장 기본적인 준비

최근 동물병원 진료실에서는 백신에 대한 질문이 이전보다 조금 더 다양해졌다.“우리 아이는 집에서만 지내는데 백신이 꼭 필요한가요?”“백신을 너무 많이 맞는 것 아닌가요?”“백신 안 맞아도 된다고 하던데, 진짜 안 맞아도 되나요?”반려동물을 가족처럼 생각하는 문화가 자리 잡으면서 보호자들의 건강 관리에 대한 관심도 높아졌다. 동시에 인터넷과 SNS를 통해 다양한 정보가 공유되면서 예방접종에 대해서도 한 번 더 고민해 보는 보호자들이 늘어나는 분위기다. 일부에서는 백신 부작용에 대한 이야기가 강조되면서 접종을 망설이는 경우도 있다.하지만 수의학적 관점으로 볼 때 백신은 여전히 반려동물의 건강을 지키는 가장 기본적이고 효과적인 예방 수단이다. 실제 임상 현장에서 마주하는 여러 감염병 가운데 상당수는 예방접종을 통해 충분히 예방이 가능한 질환들이다. 예방접종만 제때 이뤄졌더라면 하는 후회와 안타까움은 큰 일을 겪어 본 보호자와 수의사만 알 수 있다.감염병은 생각보다 의외의 곳에서 전파될 수 있다. 산책 중 다른 동물과의 접촉뿐 아니라 보호자의 신발이나 옷, 손, 물건 등을 통해 외부 환경에 있던 병원체가 실내로 들어오는 경우도 있다. 따라서 실내 생활을 하는 반려동물이라 하더라도 기본적인 예방접종은 필요하다.반려견의 예방접종은 보통 코어(Core) 백신과 논코어(Non-core) 백신으로 구분한다.코어 백신은 모든 개에게 기본적으로 권장되는 예방접종이다. 대표적인 질환으로는 디스템퍼, 파보바이러스 감염증, 전염성 간염, 광견병 등이 있다.개홍역이라고 불리는 디스템퍼는 호흡기와 소화기, 신경계를 침범하는 바이러스성 질환으로 치사율이 높고 심각한 후유증이 남을 수 있다. 파보바이러스 감염증은 심한 구토와 혈액성 설사를 일으키며 특히 어린 강아지에서 치명적인 탈수와 쇼크를 유발할 수 있다. 전염성 간염 역시 간과 혈관에 손상을 일으키는 바이러스 질환이다. 광견병은 사람에게도 전염될 수 있는 대표적인 인수공통감염병으로 공중보건 측면에서도 중요한 질환이다.이러한 질환들은 발병 이후 치료가 쉽지 않거나 치명적인 결과로 이어질 수 있기 때문에 예방접종의 의미가 매우 크다.논코어 백신은 생활 환경에 따라 접종 여부를 결정한다. 켄넬코프(보르데텔라), 렙토스피라증, 코로나바이러스 등이 여기에 해당한다. 다만, 산책을 자주 하거나 다른 개들과 접촉하는 환경에 있는 경우에는 이러한 백신이 필수적이다. 논코어 백신에 속한 질병이라도 장기와 면역에 영향을 줄 수 있기 때문에, 건강상 큰 문제가 없다면 가급적 접종을 맞춰 주는 것을 추천한다.만약 비용이 문제라면, 평생 동안의 접종비용보다 한두번의 검사비와 치료비가 더 비쌀 것 같다고 이야기하고 싶다.고양이 역시 예방접종은 코어 백신과 논코어 백신으로 구분된다.코어 백신에는 범백혈구감소증, 허피스바이러스, 칼리시바이러스가 포함된다. 범백혈구감소증은 고양이 파보바이러스 질환으로 불리며 심한 구토와 설사, 면역 저하를 일으키는 치명적인 감염병이다. 허피스바이러스와 칼리시바이러스는 고양이 상부 호흡기 감염의 주요 원인으로 눈과 코의 염증, 구강 질환 등을 유발할 수 있다.논코어 백신으로는 고양이 백혈병 바이러스(FeLV)가 대표적이다. 이 바이러스는 면역 저하와 종양 발생과 관련된 질환으로 외출하는 고양이나 여러 마리가 함께 생활하는 환경에서 특히 중요하다. 광견병백신은 외부 접촉 가능성이 있다면 맞춰 주는 것을 강력히 권장한다. 집 밖으로 탈출하는 경우도 존재하기 때문에, 미리 맞춰 주는 것이 좋다.많은 보호자들이 “실내에서만 생활하는 고양이도 백신이 필요한가”라는 질문을 한다. 실제로 감염 위험은 실외 생활 고양이보다 낮을 수 있지만, 앞서 서술한 바와 같이 바이러스는 사람의 옷이나 신발 등을 통해 실내로 유입될 가능성이 있으며 완전히 위험이 사라지는 것은 아니다. 이런 이유로 기본적인 예방접종은 여전히 권장된다.최근 예방접종에 대해 고민하는 보호자들이 늘어난 데에는 몇 가지 배경이 있다.첫 번째는 정보 환경의 변화다. 인터넷과 SNS를 통해 백신 부작용 사례나 과잉접종에 대한 논의가 빠르게 확산되면서 일부 보호자들은 예방접종 자체에 대해 불안감을 느끼기도 한다. 실제로 백신 이후 일시적인 발열이나 무기력 같은 반응이 나타날 수 있고, 매우 드물지만 알레르기 반응이 보고되는 경우도 있다.두 번째는 반려동물의 생활 환경 변화다. 과거에는 실외 활동이 많았던 반려동물이 최근에는 실내에서 생활하는 경우가 많아지면서 감염 위험이 낮다고 생각하는 보호자들도 늘어났다.여기에 더해 팬데믹을 거치면서 백신에 대한 사회적 논의가 활발해졌던 경험 역시 반려동물 예방접종에 대한 인식에 일정 부분 영향을 준 것으로 보인다.그러나 중요한 것은 정보의 균형이다. 백신 부작용은 분명 존재하지만 대부분은 경미하며 발생 빈도도 매우 낮다. 반면 예방접종을 통해서만 막을 수 있는 감염병은 여전히 존재하고, 일부 질환은 발병 시 생명을 위협하기도 한다.따라서 예방접종에 대한 논의는 단순히 접종 여부를 결정하는 문제가 아니라 반려동물의 건강 상태와 생활 환경을 고려해 적절한 예방 전략을 세우는 과정으로 이해하는 것이 필요하다.최근 수의학에서는 모든 동물에게 동일한 접종을 반복하기보다는 연령, 건강 상태, 생활 환경에 맞춘 예방 프로그램을 중요하게 보고 있다.예를 들어, 어린 동물은 면역 체계가 완전히 형성되지 않았기 때문에 여러 차례의 기초접종이 필요하다. 반면 성견이나 성묘의 경우 생활 환경과 감염 위험을 고려해 접종 간격을 조정하기도 한다.즉 예방접종은 단순히 일정에 맞춰 맞는 절차가 아니라 각 동물의 위험도에 맞춰 계획되는 예방의학의 일부라고 할 수 있다. 항체가 검사를 통해 부족한 항체에 대한 예방접종만 진행하는 것도 좋은 방법이다.진료실에서 보호자들과 이야기를 나누다 보면 “지금 건강한데 백신이 꼭 필요할까요?”라는 질문을 종종 듣는다. 아프지 않은 지금은 예방접종의 필요성이 크게 느껴지지 않을 수도 있다. 그러나 감염병은 대부분 예고 없이 찾아온다. 그리고 한 번 발병하면 치료가 쉽지 않거나 때로는 생명을 위협하는 결과로 이어지기도 한다.수의학에서 예방접종이 중요한 이유는 바로 여기에 있다. 질병이 발생한 뒤 치료하는 것보다 발생 자체를 막는 것이 훨씬 안전하고 효과적인 방법이기 때문이다.반려동물과 함께하는 시간은 생각보다 빠르게 지나간다. 그 시간을 조금 더 건강하고 오래 이어가기 위해 필요한 것, 그 출발점이 바로 예방이다. 그리고 백신은 그 예방의 가장 기본적인 방법 중 하나이다.반려동물의 건강을 지키는 일은 특별한 치료에서 시작되는 것이 아니라 질병을 미리 막기 위한 작은 준비에서 시작된다.원장은 서울 강서구 마곡 인근에서 '동물병원숲'을 운영 중인 17년차 수의사다. 동물들의 아픔을 덜고 보호자와의 소통을 중시하는 진료에 누구보다 진심을 다하고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com