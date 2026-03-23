[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 캐릭터 IP 비즈니스를 위한 B2B 플랫폼을 개발하는 기업 ‘이너부스’

오은진 이너부스 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-플랫폼을 통해 IP 탐색 및 매칭, 라이선싱 협의 및 계약까지 한 흐름 안에서 이어질 수 있도록 지원

-라이선싱, 머천다이징, 해외 파트너십으로 확장되는 사업 구조를 설계하고 있어

이너부스(INABOOTH)는 캐릭터·콘텐츠 IP를 보유한 창작자와 이를 활용해 상품·마케팅·유통을 전개하고자 하는 기업을 연결하는 플랫폼이다. 단순한 매칭을 넘어, 실제 계약·상품화·정산까지 이어지는 구조를 만드는 데 집중하고 있다. 오은진 대표가 2020년 11월에 설립했다.이너부스는 캐릭터 IP의 상업 활용 과정에서 발생하는 복잡한 문제를 해결하는 B2B 플랫폼이다. “IP 홀더는 자신의 IP를 어떻게 사업화해야 할지 막막한 경우가 많고, 기업 입장에서는 신뢰할 수 있는 IP를 찾고 계약·제작·유통까지 이어가는 과정이 어렵습니다. 플랫폼을 통해 IP 탐색 및 매칭, 라이선싱 협의 및 계약까지 한 흐름 안에서 이어질 수 있도록 지원하고 있습니다.”이너부스는 기업 대상 플랫폼과 별도로 창작자를 위한 굿즈 제작 플랫폼도 함께 운영하고 있으며, 제작 경험이 부족한 창작자들도 자신의 IP를 실제 상품으로 구현할 수 있도록 기획·제작 전반을 지원하고 있다. 아울러 이너부스는 국내의 유망한 초기 IP를 선별해, 글로벌 무대에서 지속 가능한 고부가가치 IP 수익을 창출할 수 있도록 돕는 매니지먼트형 사업을 함께 운영하고 있다.“단기적인 상품 제작에 그치지 않고, IP의 세계관·확장 방향·시장 적합성을 종합적으로 고려해 라이선싱, 머천다이징, 해외 파트너십으로 확장되는 사업 구조를 설계하고 있습니다. 이를 통해 일회성 성과가 아닌, IP가 장기적으로 성장하며 수익을 만들어낼 수 있는 기반을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.”이너부스의 경쟁력은 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 라이선싱 플랫폼 이너부스의 경쟁력은 IP 시장에서 발생하는 정보 비대칭 문제를 해소하고, 거래에 필요한 탐색 비용(서치 코스트)을 크게 줄여준다는 점이다. IP 홀더와 기업 모두에게 분산되어 있던 정보들을 구조화해 제공함으로써, 신뢰할 수 있는 IP를 찾고 협업 가능성을 검토하는 데 드는 시간과 비용을 최소화한다. 이를 통해 거래의 진입 장벽을 낮추고, 실제 협업으로 이어질 가능성을 높이고 있다.둘째, 굿즈 제작 서비스의 경쟁력은 속도와 이해도에 있다. 제작 자체는 쉽고 빠르게 진행하되, 이너부스는 IP 비즈니스를 직접 운영해 온 경험을 바탕으로 캐릭터의 퀄리티와 브랜드 오리지널리티를 무엇보다 중요하게 본다. 단순 생산이 아니라, IP의 정체성을 훼손하지 않는 기획과 구현이 가능하다는 점이 차별점이다.셋째, IP 매니지먼트 사업의 경쟁력은 라이선싱에 대한 구조적 이해와 장기적 관점에 있다. “한국은 원천 콘텐츠와 캐릭터를 매우 잘 만들어내는 역량을 갖춘 시장이지만, 콘텐츠 개발 역량에 비해 라이선싱을 통한 사업화 비중은 다른 국가들에 비해 상대적으로 낮고, 성과 또한 충분히 축적되지 못했다고 보고 있습니다. 이너부스는 라이선싱이 단순한 수익 수단을 넘어, 서로 다른 산업과의 결합을 통해 캐릭터가 보다 탄탄하게 성장하고 글로벌 시장에 안정적으로 자리 잡게 만드는 핵심적인 과정이라고 생각합니다. 일본과 미국의 경우, 다양한 이종 산업과의 라이선싱을 통해 캐릭터가 오랜 시간 축적되는 자산으로 성장해 왔습니다.”이너부스는 단기적인 유행에 올라타 반짝 수익을 추구하기보다는, IP를 신중하게 선별하고 장기적인 관점에서 지속적으로 투자하고 있다. 이를 통해 단발성 성과가 아닌, 글로벌 무대에서 고부가가치 수익을 안정적으로 창출할 수 있는 사업 구조를 설계하는 데 집중하고 있다.“이너부스는 라이선싱을 중심으로 한 B2B 네트워크 확장에 초점을 두고 있습니다. 기업 파트너와의 협업, 오프라인 미팅을 통해 실제 사업 가능성이 높은 파트너를 중심으로 거래를 만들어갑니다. 다만 IP 매니지먼트 사업에 있어서는, B2B 비즈니스이지만 팬덤과의 관계와 시장의 반응을 매우 중요하게 보고 있습니다. IP가 최종적으로 소비자에게 어떻게 받아들여지는지를 직접 확인하기 위해, IP 자체 팝업스토어 운영 등 B2C 접점을 선제적으로 활용하고 있습니다. 이를 통해 단순한 감에 의존하기보다, 실제 소비자 반응과 데이터, 현장의 피드백을 기반으로 IP의 확장 가능성을 검증한 후, 자신감 있게 라이선싱 및 B2B 사업으로 확장하는 구조를 취합니다.”이너부스는 외형 확장보다는 실질적인 성장과 수익 구조를 만드는 데 집중해 왔으며, 이러한 방향성을 바탕으로 2025년에 스트롱벤처스로부터 투자를 유치한 바 있다. 일본과 중국 시장을 중심으로 한 글로벌 사업을 최우선으로 추진하고 있으며, 이를 더욱 견고하게 만드는 단계로 각 시장의 특성에 맞는 라이선싱 및 파트너십 모델을 단계적으로 구축하고 있다. 앞으로도 사업 확장과 글로벌 시장 안착을 위한 전략적인 투자 유치에는 열려 있다.오 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “캐릭터 IP 산업에서 오랫동안 일하며, 좋은 IP가 있음에도 사업화 구조가 없어 기회를 놓치는 경우를 많이 보았습니다. 이 문제를 구조적으로 해결해보고 싶다는 생각에서 이너부스를 시작하게 되었습니다. 초기 자금은 개인 자금과 정부지원사업 조달을 통해 시작했습니다.”창업 후 오 대표는 “플랫폼을 통해 실제로 IP가 상품화되고, 창작자와 기업 모두에게 실질적인 수익이 발생했을 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “말로만 가능한 아이디어가 아니라, 실제로 작동하는 구조를 만들고 있다는 점에서 의미를 느끼고 있다”고 말했다.이너부스는 플랫폼 운영, 굿즈 제작, IP 매니지먼트 영역별로 실무 경험을 갖춘 인력들로 팀이 구성되어 있으며, 역할 중심의 소규모 전문 조직으로 운영되고 있다.앞으로의 계획에 대해 오 대표는 “이너부스의 목표는 단순히 개별 프로젝트를 성공시키는 것이 아니라, 우리가 구축해 온 플랫폼과 사업 인프라를 통해 국내의 좋은 IP들이 보다 안정적으로 성장하고, 자연스럽게 글로벌 시장으로 확장될 수 있는 환경을 만드는 것”이라며 “라이선싱과 매니지먼트를 중심으로 IP가 일회성 소비에 그치지 않고, 장기적으로 가치를 축적하며 세계 시장에서 지속적으로 성장할 수 있도록 지원해 나갈 계획이다”라고 말했다.이너부스는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com