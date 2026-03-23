[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 소량 다품종 모듈 및 완제품 조립하는 제조 전문 기업 ‘에이치파이브’

김종양 에이치파이브(H5) 대표 (2025년 창업도약패키지 선정기업)



-구조·조립성·양산성을 함께 고려하며 개발과 제조를 자연스럽게 연결할 수 있는 역량을 보유



-높은 품질 신뢰와 안정성이 요구되는 분야에서 시제품, 목업, 지그 제작부터 양산 대응까지 실무 중심의 경험을 축적

에이치파이브는 개발 단계부터 양산까지 연결되는 생산·품질 시스템을 기반으로 모듈부터 완제품까지 조립 생산을 수행하는 제조 전문 기업이다. 김종양 대표가 2021년 11월에 설립했다.“에이치파이브의 강점은 단순히 ‘만드는 것’에 있지 않습니다. 제품 개발 초기 단계에서부터 설계 의도를 이해하고, 구조·조립성·양산성을 함께 고려하며 개발과 제조를 자연스럽게 연결할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 에이치파이브는 단순한 외주 제조사가 아니라, 개발을 이해하고 결과로 완성하는 제조 파트너의 역할을 지향하고 있습니다.”에이치파이브는 의료기기, 정밀 기기, 산업용 장비 등 높은 품질 신뢰와 안정성이 요구되는 분야에서 시제품, 목업, 지그 제작부터 양산 대응까지 실무 중심의 경험을 축적해 왔다.대표 아이템은 고객사의 제품을 실제 시장에 나오게 만드는 ‘제조 수행 역량’이다. 고객사는 주로 마케팅, 개발, 판매에 집중하고, 에이치파이브는 그 결과물인 제품을 고객사의 요구 사양에 맞춰 안정적으로 제조·조립하는 역할을 수행한다.“자체 생산 공장을 보유하지 않고 제품 기획과 브랜드에 집중하는 기업이 있고, 그 제품을 실제로 생산하는 전문 제조 파트너가 있는 구조입니다. 에이치파이브는 이 구조에서 제조를 전담하는 파트너의 역할을 담당하고 있습니다.”특히 에이치파이브는 개발 단계에서부터 제품 구조와 조립성을 이해하고, 시제품·목업·지그 제작 등 전 공정에 걸쳐 양산까지 자연스럽게 연결하는 고경력 전문 인력과 연구 인력을 통해 안정적인 생산을 보장한다. 이러한 방식으로 고객사는 제조 리스크를 줄이고, 제품의 완성도와 출시 속도를 동시에 확보할 수 있다.에이치파이브는 ‘무엇을 만드느냐’보다 ‘고객의 제품을 어떻게 안정적으로 최적화된 제품으로 만들어 주느냐’에 초점이 맞춰져 있으며, 이를 가능하게 하는 생산·조립·품질 시스템과 전문 기술 인력이 핵심 경쟁력이다.“우수한 인력을 채용하려면 근무지도 도심 근처에 임대료가 비싼 곳에 있어야 합니다. 현재 대한민국에서 한 개의 기업이 제품 개발부터 제조까지 모든 기능을 내부에서 완결하기는 현실적으로 여러 가지 어려움이 있습니다. 예를 들면 개발과 마케팅 조직은 자율 출근이나 재택근무를 통해 업무 효율을 높일 수 있고, 우수한 인력을 확보하기 위해서는 도심 인접 지역과 같은 선호도가 높은 입지에 위치하는 것이 유리합니다. 반면 제조 조직은 정해진 시간에 전문 인력이 한 장소에 모여 실제 생산 활동을 수행해야 하므로, 개발·마케팅 인력이 선호하는 입지는 제조 관점에서는 비용과 효율 측면에서 경쟁력이 떨어지는 경우가 많습니다.”에이치파이브(H5)의 경쟁력은 이러한 구조적 한계를 분업과 시스템으로 해결한다는 점에 있다. 에이치파이브는 소량·다품종 제품에 특화된 제조 파트너로서 각 부품과 공정 특성에 따라 가장 경쟁력 있는 제조 공법과 협력사를 연결하는 SCM 기반의 생산 네트워크를 구축하고 있다. 또한 최근에는 고객사의 부품 특성에 따라 해외에 있는 전문기업과의 소싱도 병행하며, 품질 기준을 유지한 상태에서 원가와 납기 경쟁력을 동시에 확보하는 방향으로 운영 범위를 확장하고 있다. 이처럼 에이치파이브는 모든 것을 직접 보유하는 방식이 아니라, 개발·마케팅·제조의 역할을 가장 효율적인 구조로 분리하고 그 중심에서 제조를 안정적으로 수행하는 것, 바로 그 점이 에이치파이브의 핵심 경쟁력이다.에이치파이브(H5)는 전통적인 의미의 대규모 마케팅보다는, 제조 구조와 시장 특성에 맞춘 방식으로 판로를 형성해 오고 있다.“같은 부품이라 하더라도 생산 수량에 따라 적합한 제조 방식과 제조처의 경쟁력은 크게 달라집니다. 예를 들어 동일한 부품이라도 단순 가공으로 대응하는 것이 유리한 경우가 있고, 금형을 적용해 대량 생산하는 것이 효율적인 경우도 있습니다. 이에 따라 소량·다품종 부품을 전문적으로 제조할 수 있는 생태계는 상대적으로 작게 형성되어 있으며, 해당 영역에서 적합한 제조 파트너를 찾는 고객사들은 자연스럽게 네트워크와 추천을 통해 연결되는 경우가 많습니다.”에이치파이브는 이러한 생태계 안에서 연계와 협업을 통한 신뢰로 고객사를 만나고 있으며, 협업을 시작한 고객사들이 결과물과 대응 방식에 만족하고 거래를 지속적으로 요청해 주고 있다. 그 결과, 기존 고객사의 소개를 통해 새로운 고객사와 다시 연결되는 구조가 형성되고 있고, 이러한 신뢰 기반의 추천이 현재 에이치파이브 판로의 중요한 축을 이루고 있다. 에이치파이브는 단기적인 노출보다는, 한 번의 협업이 다음 협업으로 이어지는 지속 가능한 관계 중심의 성장을 지향하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “제조 산업 전반에서 ‘역할의 분리(Decoupling)’가 필연적으로 진행되고 있다는 문제의식에서 출발했습니다. 대기업에서 대량 품목과 소량 품목 2가지를 모두 경험할 수 있었습니다. 대기업 내부에서는 개발 조직과 제조 조직이 분리되어 있고, 각 조직이 높은 전문성을 가지고 있음에도 불구하고 개발 의도가 실제 제조 과정에서 제대로 구현되지 않거나, 양산 단계에서 불필요한 시행착오가 반복되는 경우를 자주 보게 되었습니다. 이 경험을 통해 모든 기능을 한 회사가 직접 수행하기보다는, 각자가 가장 잘하는 영역에 집중하며 고도화된 전문성을 가진 기업들이 협업하는 구조가 제조 산업의 현실적인 방향이라는 확신을 갖게 되었습니다. 특히 제조업은 기계, 전자, 의료기기 등 업종 간 기술과 노하우의 공유가 쉽지 않아 기계 업종에서 일반적인 방식이 전자나 의료기기 분야에서는 그대로 적용되지 않는 경우도 많습니다. 이러한 환경 속에서 저희는 제조 기능을 하나의 독립된 전문 영역으로 분리하고, 업종과 관계없이 소량·다품종 제품을 체계적인 품질 관리하에 제조·조립할 수 있는 회사가 필요하다고 판단했습니다. 실제로 소기업 형태로 특정 품목이나 공정을 잘 수행하는 제조사는 존재하지만, 여러 부품과 공정을 아우르며 개발 의도를 이해한 상태에서 소량·다품종 조립까지 수행할 수 있는 회사는 매우 드물었습니다. 또한 소량·다품종 생산의 경우 품질 대응과 커뮤니케이션 측면에서 해외 생산이 현실적으로 어려운 경우가 많아, 국내에서 이를 안정적으로 수행할 수 있는 제조 파트너에 대한 수요가 분명히 존재한다고 보았습니다. 자금은 초기부터 무리한 외부 차입을 하지 않았습니다. 과도한 규모 확장보다는 개발 이해도를 갖춘 전문 인력과 제조 역량 및 품질 시스템을 먼저 구축하는 데 집중했습니다. 에이치파이브는 대기업과의 개발·양산 경험을 바탕으로, 개발과 제조 사이의 간극을 줄이고 고객사의 제품이 실제 시장에서 안정적으로 구현될 수 있도록 돕는 제조 파트너를 목표로 설립되었습니다.”창업 후 김 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 구성원들이 능동적으로 움직이며 활기 있게 일하고, 그 결과에 대해 고객사가 만족을 표현해 줄 때”라며 “실제 한 고객사는 정해진 일정이 있었음에도 소량·다품종 부품을 제조해 줄 생산처를 찾지 못해 프로젝트 진행에 큰 어려움을 겪고 있었다. 공정 구성과 일정 조율 등 여러 난관이 있었지만, 팀 내부의 협업과 집중적인 대응을 통해 결국 문제없이 부품을 납품할 수 있었고, 그 과정에서 고객사의 신뢰를 얻을 수 있었다. 이처럼 어려운 상황에서 제조 파트너로서 역할을 완수했을 때, 그리고 그 결과가 고객사의 사업 진행에 실제로 도움이 되었을 때 저와 임직원들은 가장 큰 보람을 느낀다”라고 말했다.에이치파이브(H5)는 제조, 품질, 구매, 개발에 소량다품종의 경력이 10년 이상씩 되는 베테랑들이 구성되어 있다. “제조, 품질, 구매, 개발 각 분야에서 소량·다품종 생산 경험을 20년 이상 축적한 특급 기술 인력들로 팀을 구성하고 있으며 다양한 연구개발 사업을 위한 연구 인력이 구성되어 있습니다. 각자의 역할이 명확하면서도 부서 간 협업이 자연스럽게 이루어질 수 있도록 구성되어 있으며, 단순히 공정을 수행하는 조직이 아니라 문제를 함께 해결하는 실무 중심의 팀을 지향하고 있습니다. 이러한 인적 구성은 에이치파이브가 소량·다품종 제조 환경에서도 안정적인 품질과 대응력을 유지할 수 있는 핵심 자산입니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “대한민국에서 소량 다품종의 대표적인 제조기업이 되고 싶다”며 “개발·마케팅의 뛰어난 스타트업이 제조하기 위해서 저희를 찾아올 수 있는 기업이 될 것”이라고 말했다.“에이치파이브의 목표는 대한민국을 대표하는 소량·다품종 제조 기업으로 자리매김하며 일하기 좋은 회사를 만드는 것입니다. 개발과 마케팅 역량을 갖춘 유망한 스타트업과 기업들이 제조 단계에 이르렀을 때 자연스럽게 에이치파이브를 떠올릴 수 있는 신뢰받는 제조 파트너가 되고자 합니다. 단순히 물량을 처리하는 회사가 아니라, 고객사의 개발 의도를 정확히 이해하고 제품이 실제 시장에서 안정적으로 구현될 수 있도록 돕는 제조의 중심 역할을 수행하는 기업으로 성장해 나갈 계획입니다. 에이치파이브는 고객의 성공을 대신 뛰어주는 기업입니다. 마라톤에서 기록을 만들기 위해 보이지 않는 곳에서 먼저 속도를 만들고 바람을 막아주는 페이스메이커처럼, 고객이 최고의 결과를 낼 수 있도록 제조를 책임지는 기업이 될 것입니다.”에이치파이브는 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com