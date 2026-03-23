송파여성인력개발센터, '매력일자리 사업' 2026년 참가자 모집

서울시와 송파여성인력개발센터가 2023년 취업률 100%, 2024년 취업률 106%를 기록한 '민간단체 협력형 매력일자리 사업'을 2026년에도 본격 추진하며 청년 인재 모집에 나선다.센터는 2026년에도 취업률 100% 이상의 성과 달성을 목표로 삼고 있다.본 사업은 만 20세 이상 39세 미만의 미취업 청년을 대상으로 하며, 선발 시 두 가지 트랙(2Track)의 사전직무교육을 이수하게 된다. 교육 과정은 ▲AI 개발자 직무부트캠프(개발·기획 희망자)와 ▲GA 데이터 분석 실무과정(데이터·마케팅 희망자)으로 구성되며, 2주간 총 60~68시간 동안 실무 프로젝트 및 자격증 취득 지원이 이루어진다. 교육의 80% 이상 출석 시 1일 25,000원의 교육 수당이 지급된다.수료생에게는 메타에스앤씨, 모모랩스, 테크랩스, 케이원, 해시스냅, 건우솔루션, 모바일앱개발협동조합, 제이씨그룹, 바닷, 플렉시온, 에이아이빌, 더블25, 둠둠, 드호 등 유망 강소·벤처·중견기업과의 인턴십 매칭 기회가 부여된다. 매칭된 기업에는 인턴 1명당 월 급여 2,533,280원과 사업주 부담 4대 보험료(약 290,490원)를 포함해 월 총 2,824,000원의 인건비가 최장 6개월간 지원된다.총 6개월의 인턴십 과정 중에는 1~2회의 현장 점검과 2~4일간의 근무 중 직무 교육이 병행되며, 인턴십 종료 후에는 참여 기업으로의 정규직 전환 또는 타 기업 취업 연계 및 사후관리까지 원스톱으로 지원된다.송파여성인력개발센터 관계자는 "단순한 단기 일자리 제공을 넘어 양질의 청년 인력과 유망 기업 간의 미스매칭을 실무 교육으로 해소하는 것이 본 사업의 핵심"이라며, "2026년에도 실질적인 고용 창출의 가교 역할을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com