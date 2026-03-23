유니움, 산업디자인전문회사 인증 획득 "제품디자인 역량 공식 인정"

시니어 라이프스타일 디자인 기업 유니움(Unium)이 한국디자인진흥원(KIDP)을 통해 산업디자인전문회사 인증을 획득하며 제품디자인 역량을 공식적으로 인정받았다고 밝혔다.산업디자인전문회사 인증은 산업통상자원부 산하 한국디자인진흥원이 주관하는 제도로, 디자인 개발 역량, 전문 인력, 수행 실적 등을 종합적으로 평가해 일정 기준을 충족한 기업에 부여된다.유니움은 이번 인증에서 제품디자인 분야 전문기업으로 인정받으며, 디자인 기획부터 제품 개발까지 전 과정을 수행할 수 있는 역량을 갖춘 기업으로 평가됐다.유니움은 고령자의 이동과 생활 환경을 개선하는 제품을 개발하는 시니어 라이프스타일 디자인 기업이다. 대표 제품인 실내 보행 보조기기 ‘롤워커(Roll Walker)’를 비롯해, 고령자의 생활과 밀접한 다양한 제품군에 대한 디자인 프로젝트를 수행해 왔다.특히 의료용 침대, 시니어 관련 제품 등 다양한 분야의 기업들과 협업하며 사용자 중심의 제품디자인을 기반으로 한 디자인 역량을 축적해 왔다. 단순한 형태 설계에 그치지 않고, 사용자의 신체적 특성과 생활 환경을 고려한 통합적인 디자인 접근을 지향하고 있는 점이 특징이다.유니움은 이러한 경험을 바탕으로 ‘환자를 위한 제품’이 아닌 ‘사람을 위한 디자인’을 지향하며, 고령자의 존엄과 일상성을 유지할 수 있는 제품을 만드는 데 집중하고 있다.이번 인증을 계기로 유니움은 자체 제품 개발과 더불어 다양한 산업 분야의 기업들과 협업을 확대하며, 디자인 기반 사업 영역을 더욱 넓혀 나갈 계획이다.유니움 윤태현 대표는 “산업디자인전문회사 인증을 통해 유니움의 제품디자인 역량과 사업 수행 능력을 공식적으로 인정받았다고 생각한다”며 “앞으로도 사람 중심의 디자인 철학을 바탕으로 다양한 기업들과 협업하며, 고령자의 삶의 질을 개선할 수 있는 제품과 서비스를 지속적으로 만들어 나가고자 한다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com