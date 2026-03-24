[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 무인항공기체 및 화재진압용 소화드론 개발 및 생산하는 기업 ‘이인’

이필곤 이인 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-그간 발생한 대규모 산불이나 재해를 예방할 수 있도록 설계



-AI 객체 식별을 통해 초기 감지 후 화재진압용 드론을 화재 지점에 보내

이인은 무인항공기체 및 화재진압용 소화드론을 개발하고 생산하는 기업이다. 이필곤 대표가 2020년 1월에 설립했다.대표 아이템은 무인항공기체 및 화재진압용 소화드론이다. 아이템은 산불 진화용에 특화되어 있으며, 그간 발생한 대규모 산불이나 재해를 예방할 수 있도록 설계됐다. 무인항공기체를 이용한 AI 객체 식별을 통해 초기 감지 후 화재진압용 드론을 화재지점에 보내 소화탄을 사용하여 초기 진압을 그 목적으로 하고 있다.현재 국토교통부, 광주광역시, 광주테크노파크, 광주산학연과 정부 예산 책정에 관한 최종 실증을 앞두고 있으며, 국가혁신제품에 등록될 예정이다. 이 대표는 “조계종 등 사찰에서도 큰 관심을 보이고 있다”며 “건설사들이 현장 안전관리에 필요하다는 요청을 받아 시범운영을 준비하고 있다”고 전했다.소화드론은 고중량 제품을 통해 화재의 초기 진압을 보다 확실하고 정확하게 할 수 있는 점이 가장 큰 경쟁력이다. “이인의 제품에 관심을 보이는 곳은 국토교통부, 조계종, SK건설, 롯데건설 등으로 수요니즈가 증대하고 있습니다. 국내 판매 후 국립순천대학교 기술지주와 함께 동남아 국가들로 그 시장을 넓혀나갈 계획입니다.”이인은 현재 광주광역시와 120억원 투자유치 협약을 체결하였으며, 중국 드론사의 해외투자 의향도 받은 상태다. 이 대표는 “사업계획대로 진행이 된다면 국가혁신제품 등록과 동시에 기술상장을 할 것으로 기대된다”고 말했다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “25년간 제조기업 등에서 경영, 회계, 인사, 생산기술, 품질 등 모든 분야를 두루 경험하고 창업에 도전하게 됐습니다.”창업 후 이 대표는 “당사가 창업부터 현재까지 개발 또는 생산한 제품은 모두 친환경 및 재난 안전 등에 관련한 제품”이라며 “가치경영과 환경 등을 고려하는 기업의 목표와 제품이 일치하는 것이 제일 큰 보람”이라고 말했다.이인은 이 대표를 비롯해 기술총괄 이사, 연구소장, 책임연구원, 선임연구원, 연구보조 총 6명으로 구성되어 있다. 올해 2배인 12명을 추가 고용할 예정이다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “2030년까지 주력 제품인 무인항공기체 및 화재진압용 소화드론을 글로벌화해 전세계 판매를 추진할 것”이라며 “추가로 고령자를 위한 스마트카트 및 1인 및 독거노인을 위한 스마트조명 등으로 주력제품을 늘려나갈 예정이다”라고 말했다.이인은 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com