[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업 CEO] 주철주물 소재 및 스틸그레이팅 제조 전문 기업 ‘엠에스산업’

김명수 엠에스산업 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



-대표 아이템은 퍼펙트 무소음 트렌치로, 배수로의 이물질 여과와 배수 두 가지 문제를 구조적으로 해결하며 합성고무 EPDM 소재를 활용해 내구성과 소음, 미끄럼방지를 해결한 트렌치 커버



-품질관리를 통한 단체표준 인증을 획득해 조달 시장에 공급하고 있으며 신기술, 신제품 개발에도 지속적으로 투자 연구를 하고 있어

엠에스산업은 주철주물소재를 생산하는 주물 생산라인과 스틸그레이팅 생산 라인을 모두 보유한 국내 제조 전문 기업이다. 김명수 대표(48)가 2022년 1월에 설립했다.김 대표는 “품질관리를 통한 단체표준인증을 획득해 조달시장에 공급하고 있으며 신기술, 신제품 개발에도 지속적으로 투자 연구를 하고 있다”고 소개했다.김 대표는 춘천기계공업고등학교 전기과를 졸업했으며, 전기공사기능사 2급, 전기기기기능사 2급, 전국기능경기대회 동력배선 부분 동메달을 받았다. 대한금속공업(주)에서 생산공무 관리와 기계설비 수리로 3년 근무했으며, 대룡금속(주)에서 영업이사로 23년 동안 근무했다. 2019년에는 연 매출 119억 원을 달성하기도 했다.“생산 현장의 실무능력과 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 효율적인 생산시스템을 구축해 당시 120억 원 매출 달성에 크게 기여했습니다. 이런 경험을 바탕으로 성공적인 사업화를 이뤄내고자 합니다.”대표 아이템은 퍼펙트 무소음 트렌치로, 배수로의 이물질 여과와 배수 두가지 문제를 구조적으로 해결하며 합성고무 EPDM 소재를 활용해 내구성과 소음, 미끄럼방지를 해결한 트렌치 커버다.퍼펙트 무소음트렌치의 경쟁력은 첫째, 강한 내구성이다. 높은 내마모성과 열 저항성을 보유했으며, 경쟁사 대비 긴 교체 주기를 확보했다. 둘째, 겉면이 고무 재질로 되어 철물 부딪힌 소리가 전혀 없어 소음 저감에 효과적이다. 셋째, 빠르고 간편한 끼우는 방식이다. 시공 시간이 30초 미만으로 걸려, 높은 고정력이 장점이며 작업자 숙련도와 무관해 경쟁사 대비 인건비 90% 이상 절감이 가능하다.엠에스산업은 단계별 마케팅으로 먼저 기존 거래처를 통해 홍보 및 판매를 시작했고, 조달청 및 우수 조달 제품 등록 추진을 계획하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “신제품 개발에 평소 관심이 많았습니다. 나만의 브랜드로 제품을 출시하고자 창업을 시작하게 되었습니다. 처음에는 퇴직금으로 시작해 중소벤처기업진흥공단 정책자금과 기술보증기금을 통한 운영자금 및 시설자금 대출로 운영비용을 충당했습니다.”창업 후 김 대표는 “내가 아이디어를 내고 개발한 신제품이 시장에서 생각대로 판매가 잘될 때 보람을 느낀다”고 말했다.엠에스산업은 생산부, 관리부, 영업부로 구성돼 있다. 앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “엠에스산업은 지속적인 연구개발로 우수한 그레이팅 제품을 개발할 것”이라며 “국내 조달시장을 통해 해외조달시장까지 진출할 예정”이라고 말했다.엠에스산업은 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com