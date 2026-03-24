재입사 알바생 3명 중 1명 “이전보다 근무기간 줄어”

2026년 3월 재입사 경험 있는 알바생 975명 대상 설문조사 진행

재입사 알바생 31.0%, 이전보다 짧게 근무했거나 근무할 예정

재입사 경험이 있는 알바생 3명 중 1명가량은 첫 근무보다 적은 기간 일하거나 일할 것으로 나타났다.알바천국은 올해 3월 그만둔 일터로 돌아온 이른바 ‘연어족’ 알바생 975명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 재입사 알바생 31.0%는 ‘이전보다 짧게 근무했거나 근무할 예정이다’고 답했다. ‘이전과 비슷하다’는 44.6%, ‘이전보다 길게 근무했거나 근무할 예정이다’는 24.4%에 해당했다. 익숙한 일터로의 복귀가 반드시 근속으로 이어지지는 않는 것이다.이들이 퇴사 후 그만둔 일터로 돌아오기까지 걸린 기간은 ‘1~3개월’이 31.7%로 1위였다. ‘4~6개월’과 ‘1개월 미만’도 각각 25.1%, 13.7%로 집계됐다. 재입사 알바생 10명 중 7명은 6개월 이내에 기존 일터로 돌아온 셈이다. 또한 재입사 알바생의 업직종을 살펴본 결과 ‘외식·음료’가 32.8%로 가장 많았다. 이어 ▲서비스(15.2%) ▲생산·건설·노무(14.5%) ▲유통·판매(11.4%) 순으로 확인됐다.그만둔 일터로 돌아온 이유로는 ‘익숙한 일이라 부담이 적어서’가 1위에 해당했다. 복수응답 기준 48.7%다. ‘사장님 및 동료로부터 다시 일해달라는 요청을 받아서’와 ‘사장님 및 동료와 관계가 원래 좋아서’도 각각 31.4%, 29.7%로 높은 응답률을 보였다. 반면 ‘시급 등 근로 조건이 원래 좋아서’와 ‘시급 등 근로 조건이 개선되어서’에 대한 응답률은 10% 미만에 불과했다. 경제적 보상보다는 업무와 인간관계가 재입사에 더 큰 영향을 미쳤다.재입사 후 근무 만족도를 묻는 질문에는 ‘이전과 비슷하다’가 65.6%를 차지했다. ‘이전보다 만족도가 높다’는 25.4%, ‘이전보다 만족도가 낮다’는 8.9%였다. 재입사 알바생 대다수가 근무 만족도에 대해 이전과 유사하거나 긍정적으로 평가한 것이다. 다만 앞서 밝힌 바와 같이 재입사 알바생 3명 중 1명가량은 이전보다 근무기간이 짧은 것으로 확인돼 근무 만족도가 실제 근속으로 직결되지 않는 것으로 분석됐다.강홍민 기자 khm@hankyung.com