데이블 전 개발팀 리드, CTO 복귀…연쇄 창업으로 기술 이해력과 비즈니스 두루 갖춘 리더십 겸비

한규호 최고기술책임자(CTO)

애드테크 기업 데이블은 기술 경쟁력 강화 및 전사적 AI 역량 제고를 이끌 한규호 최고기술책임자(CTO)를 선임했다고 24일 밝혔다.이번 선임은 외부 영입이 아닌 재합류로 이뤄졌다. 한규호 CTO는 과거 데이블 백엔드 개발팀 리드를 역임하며 2019년부터 3년간 핵심 기술 인프라 구축과 서버 안정화를 성공적으로 주도한 바 있다. SK플래닛, 탭조이(Tapjoy) 등 임베디드·웹·모바일·AI 분야를 다양하게 넘나들며 플랫폼을 운영한 이력을 보유했다.데이블은 한 CTO가 자사 추천 기술부터 AI까지 아우르는 기술적 깊이와 연쇄 창업에서 비롯된 비즈니스 통찰력을 겸비한 적임자라고 설명했다.한 CTO는 데이블의 'AI 네이티브 컴퍼니'로서의 도약을 진두지휘한다. 조직 내 AI 멘토링·교육 체계를 강화해 개발·비개발 직군 모두 'AI 프로페셔널'로 성장하는 환경도 조성한다. ▲AI 워크플로우 개발문화 ▲직무별 맞춤 AI 활용 가이드라인 ▲코드 리뷰·배포 등 개발 프로세스 자동화 ▲AI 활용도 정량 측정·관리 체계 등을 추진한다.한규호 CTO는 "AI 시대의 생존은 일하는 방식 자체를 얼마나 주도적으로 혁신하느냐에 달려 있다"며 "체질 개선을 통해 후순위로 밀려났던 서비스 고도화에 속도를 내고 AI 활용 선두기업으로 거듭나겠다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com