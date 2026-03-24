한국디지털자산수탁(KDAC), 글로벌회계법인으로부터 내부통제인증 취득

국내 최초의 디지털자산 수탁회사(VASP) 한국디지털자산수탁(이하 KDAC)은 글로벌 4대 회계법인 중 하나인 KPMG를 통해 SOC 1 Type 2 (System and Organization Controls) 인증서 발급을 완료했다고 24일 밝혔다.이번 성과는 글로벌 최고 수준의 보수적 기준을 가진 KPMG가 국내 VASP의 내부통제 및 보안 시스템을 공식적으로 검증한 첫 사례라는 점에서 업계의 이목을 집중시키고 있다.SOC 1 Type 2 보고서는 미국공인회계사협회(AICPA)의 기준에 따라 독립적인 외부 감사인이 내부통제의 설계 적정성뿐만 아니라, 실제로 그에 맞춰 운영되고 있는 지를 철저히 검증한 결과물이다. 특히 금융기관 및 글로벌 기관투자자들이 수탁 서비스 업체를 선정할 때 가장 중요한 신뢰 지표로 활용하는 ‘글로벌 표준 인증’으로 꼽힌다.KDAC은 이미 지난 2024년 2월 국내 회계법인으로부터 가상자산 수탁업계 최초로 SOC 1 Type 2 인증을 받아 매년 갱신해 오고 있었으나, SOC 인증에 대한 신뢰성을 더욱 강화하기 위해 이번에 KPMG로 인증기관을 업그레이드하였다.KPMG는 이번 감사를 통해 KDAC의 수탁 서비스 전반에 걸친 ▲지능형 접근통제 및 사이버 보안 체계 ▲핵심 키(Key) 관리 및 콜드월렛 운영 프로세스 ▲재무 보고의 신뢰성을 담보하는 내부통제 체계 등을 정밀 진단했다.KDAC 조성일 대표는 "이번 SOC 1 Type 2 보고서는 KPMG라는 글로벌 최고 권위의 기관을 통해 KDAC의 내부통제가 세계적 수준임을 공인받았다는 데 큰 의미가 있다"며, "이를 기점으로 국내외 기관투자자들이 규제 환경 속에서도 가장 안심하고 가상자산 시장에 진입할 수 있는 ‘신뢰의 교두보’ 역할을 더욱 공고히 할 것"이라고 강조했다.KDAC은 KPMG의 이번 인증을 계기로 국내 기관투자자를 대상으로 한 수탁 영업을 본격적으로 확대할 방침이다. 또한, 향후 글로벌 규제 대응력을 더욱 높이기 위해 추가적인 외부 감사와 보안 표준을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com