홈 JOB&JOY [속보] 日고교 교과서 검정 결과 발표…"독도=일본땅" 억지 되풀이 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202603243186d URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.24 15:15 수정2026.03.24 15:15 강홍민 기자 독도(한경DB)日고교 교과서 검정 결과 발표…"독도=일본땅" 억지 되풀이강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 에프에이모스트, 오프라인 매장 현장 진단 및 교육 시스템 강화 비드콘 2026 뷰티 크리에이터 헤드라이너 1차 공개 ‘10대 1’ 공군 쏠림 현상, 뺑뺑이로 해결?···공군 현역병 “임시방편일 뿐” '에코붐 세대' 결혼 7년만에 최대치...결혼정보회사 듀오 "가입자 증가세" 무신사-카카오 맞손···카톡서 AI 쇼핑 서비스 오픈