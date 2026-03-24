취업 시장 키워드는 ‘영어 소통’, YBM인강, 실전형 ‘토익스피킹 패스’ 운영

- 반도체 업황 회복··· 주요 기업들의 채용 확대로 청년 고용 시장 온기 확산

- 기업 간 인재 확보 경쟁 심화 예상··· 채용 과정 전반에서 활용도 높은 핵심 역량 준비해야

- 영어 중심 업무 환경 확산에 따른 ‘영어 소통’ 역량의 중요성 증가

3월 중순을 지나며 봄기운이 완연해진 가운데 취업 시장에도 채용 훈풍이 불고 있다. 반도체 업황 회복 기대 속에 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 기업들이 채용에 나서면서 얼어붙었던 청년 고용 시장에도 온기가 돌고 있는 것. 이와 함께 전문 인재를 확보하려는 기업 간 경쟁도 치열해질 것으로 보인다.이러한 흐름 속에서 취준생들의 취업 준비 전략에도 변화가 나타나고 있다. 특정 기업을 목표로 삼기보다, 채용 과정 전반에서 활용도가 높은 핵심 역량을 미리 갖춰두려는 경향이 두드러지고 있는 것이다. 특히 최근 국내 대기업을 중심으로 회의와 문서 등 업무 환경에서 영어 사용 비중이 확대되면서, 영어 소통 능력의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 한국토익위원회 공식 블로그 토익스토리에 따르면 2025년 상반기 주요 기업 채용 공고 722건 중 약 74%(535건)가 토익스피킹 성적을 요구한 것으로 나타났다.이에 교육업계는 취업 준비 과정에서 요구되는 영어 말하기 역량을 체계적으로 준비할 수 있는 학습 프로그램을 선보이고 있다. YBM넷의 온라인 교육 브랜드 YBM인강은 토익스피킹 유형을 반영한 실전 중심의 학습 프로그램 '토익스피킹 패스'를 운영하고 있다.‘토익스피킹 패스’는 입문부터 실전까지 한 번에 대비할 수 있는 종합 과정으로, 3개월간 토익스피킹 강의를 무제한으로 제공한다. 학습자는 목표 점수와 현재 실력에 맞게 구성된 커리큘럼을 바탕으로 강의를 선택할 수 있으며, 토익스피킹 전문 강사진의 학습 노하우와 고득점 전략을 통해 실력을 단계적으로 끌어올릴 수 있다.또한 실전 대비를 위한 모의테스트 5회와 기출 수험서 2권을 함께 제공해 시험 환경에 대한 적응력을 높이고, 반복 학습을 통해 말하기 감각을 키울 수 있도록 지원한다. 이와 함께 토익스피킹 응시료 할인 혜택도 제공해 학습과 시험 준비를 효과적으로 이어갈 수 있도록 돕는다.YBM인강 관계자는 “최근 채용 과정에서 영어 말하기 능력을 평가하는 사례가 꾸준히 이어지면서 실무에서 바로 활용할 수 있는 스피킹 역량을 준비하려는 취준생이 늘고 있다”며 “토익스피킹 패스를 통해 학습자들이 자신의 수준에 맞는 커리큘럼을 기반으로 실전 감각을 키워 나가며 효율적으로 목표 점수를 달성하길 바란다”고 말했다이진호 기자 jinho2323@hankyung.com