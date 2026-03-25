[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 고순도 케미컬용 ESH Bottle 개발하는 기업 ‘올도완’

심재희 올도완 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



-내부 유리와 외부 강화 플라스틱을 결합한 구조의 ESH Bottle을 개발

-심 대표, SK하이닉스에서 약 20년간 DRAM·NAND·CIS 등 소재 및 공정 엔지니어로 근무

올도완(OLDOWAN)은 인류 최초의 도구인 ‘뗀석기’를 뜻하며, ‘인간을 위한 유용한 기술을 만든다’는 뜻을 담고 있다. 올도완은 반도체·정밀화학용 고순도 케미컬 패키징(ESH Bottle), 반도체급 클린 세정기술, 고순도 PE Bottle, 군용 위생수통 라이너, 케미컬 필터 및 공정 기술 개발을 수행하는 첨단산업 소재 기업이다. 심재희 대표(50)가 2020년 11월에 설립했다.“SK하이닉스에서 약 20년간 DRAM·NAND·CIS 등 포토리소그래피(Photo) 소재 및 공정 엔지니어로 근무했습니다. 특히 Photo 공정의 PR(감광액) Glass Bottle 파손 사고 대응, 소재 국산화, 신규 소재 개발을 수행해 왔습니다. 2019년 일본 수출 규제와 함께, 국내 반도체 산업의 근본적인 문제였던 초고순도 케미컬용 유리병의 일본 독점 공급 구조를 직접 해결하고자 SK하이닉스의 사내벤처 2기로 시작해 ‘주식회사 올도완’을 설립했습니다.”반도체 감광액(PR)을 담는 1Gallon 유리병은 최근까지 전 세계 100%를 일본 기업에 의해 독점 공급되어 오고 있다. 그로 인해 수급 및 품질 문제를 포함하여 유리 파손 시 감광액 누출, 작업자 화학물질 노출, 그리고 Fab 전체 라인의 중단과 같은 심각한 위험이 지속되어 왔다.올도완은 이러한 산업적 문제를 해결하기 위해 내부 유리와 외부 강화 플라스틱을 결합한 구조의 ESH Bottle을 개발했다. 이 제품은 작업 높이 이상에서의 자유낙하 시험에서도 누액이 전혀 발생하지 않으며, Anti-Weathering (Blooming) 기술을 통해 알칼리 용출 세계 최저 수준을 확보했다. 모든 반도체 Track 장비와 PR 충전 장비와 완벽하게 호환되는 성능을 확보하였으며, 현재 SK하이닉스와의 실증 평가를 진행하고 있는바 본격적인 양산 진입을 준비하고 있다.또한 초고순도 케미컬 용기에는 금속 불순물과 미세입자 관리가 필수이기에, 주식회사 올도완은 국내 최초로 반도체 Grade 정밀 세정 기술을 자체 개발하였고 그 결과 글로벌 최고 수준 세정 품질을 달성함으로써 고객 요구사항을 만족하고 있다.아울러 올도완은 ESH Bottle뿐만 아니라 고순도 케미칼용 Clean Glass Bottle과 Clean PE Bottle을 함께 생산·공급하고 있으며, 해외 반도체 케미컬 기업에도 안정적으로 납품하고 있다. 이와 더불어 군 수통용 위생 라이너(개인조립형 및 일회용), 다양한 Media(PP, PES, PTFE 등)를 활용한 케미컬 필터, OHT 기반 PR Bottle 자동 운송 System 등도 적극적으로 개발하며 사업 포트폴리오를 확장하고 있다.올도완은 네 가지 핵심 경쟁력을 바탕으로 반도체·정밀화학 분야에서 독보적인 기술 기업으로 성장하고 있다.첫째, ESH Bottle의 구조 기술을 비롯해 용출 제어, 파티클 제어, 반도체 Grade 세정 기술까지 모두 자체적으로 확보한 국내 유일의 기업이며, 글로벌 시장에서도 독점에 가까운 수준의 기술력을 보유하고 있다. 이 기술들은 기존 일본 제품 대비 파손 안정성, 용출 저감, 금속 오염 방지, 작업자 안전성 등 모든 핵심 성능에서 확실한 우위를 제공한다.둘째, 폭넓은 반도체 공정 경험이다. 심 대표는 SK하이닉스 Photo 공정, 첨단 소재 개발, 감광액 PR Bottle 파손 사고 대응 등 실제 생산 현장에서 쌓은 경험을 보유하고 있다. 핵심 구성원들은 다년간의 경험 축적을 통하여 고객사의 문제를 이해하는 수준을 넘어 실질적인 해결책을 제시할 수 있는 능력을 갖추고 있다.셋째, 세정, 용기, 그리고 자동화 장비까지 한 번에 제공할 수 있는 ‘Total Package’ 역량을 갖춘 기업이다. 대부분의 업체가 용기만 공급하는 반면, 올도완은 용기 개발부터 반도체 Grade 정밀 세정, 나아가 PR Bottle 자동화 FOUP 운송 시스템까지 공정 전체를 아우르는 솔루션을 제공해 고객사 입장에서 가장 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있다.마지막으로, 국내 주요 반도체 및 화학 기업들과 공동 검증 및 개발을 진행하며 이미 기술적 신뢰와 시장성을 입증받고 있다. 현재 주요 고객사의 실증 단계가 마무리에 접어들고 있어 본격적인 시장 진입을 앞두고 있으며, 이는 당사의 성장 가능성을 더욱 확실하게 뒷받침해 주고 있다.올도완은 반도체 및 정밀화학 분야의 주요 고객사를 대상으로 기술 중심의 마케팅을 전개하고 있으며, 실증 테스트 기반의 접근 방식으로 SK하이닉스 및 국내 초정밀 케미칼 회사 등 국내 대형 고객사와의 협업을 확대하고 있다.“최근에는 해외 반도체 케미칼 기업들로부터 Clean Glass Bottle 등 제품 주문이 증가하고 있어, 글로벌 시장에서의 수요가 빠르게 확장되고 있습니다. 이러한 흐름은 향후 매출 증대와 수출 비중 확대에 매우 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다.”올도완은 2024년 4억 원 규모의 Seed 투자를 성공적으로 유치하며 기술력과 성장성을 인정받았고, 향후 생산능력 확충과 글로벌 판로 확대를 위해 추가 투자 유치를 계획하고 있다. 올도완의 기술 차별성과 시장성은 다수의 투자자로부터 높은 관심을 이끌고 있다.심 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “올도완의 설립은 일본의 독점 구조에 의존하던 감광액(PR) 유리병 문제를 스스로 해결해 보겠다는 기술적 책임감에서 시작되었습니다. 반도체 현장에서 감광액 누출 사고를 직접 다뤄온 경험을 바탕으로, 이를 해결할 수 있는 현실적인 기술을 개발해야 한다는 확신이 창업의 출발점이었습니다. 초기 자금은 사내벤처 프로그램, 정부 R&D 과제, 기술보증기금 지원, 그리고 대표 개인 투자로 마련했습니다.”창업 후 심 대표는 “창업 이후 가장 보람된 점은 두 가지”라며 “첫째, 해외의 특정 국가에 집중된 기술을 국산화하여 국가적 공급망 리스크를 실질적으로 해결할 수 있었다는 점이다. 둘째, 기존 유리병 파손으로 인해 발생하던 감광액 누출 사고를 획기적으로 줄여 반도체 작업자의 안전을 확보하고 산업현장의 위험 요소를 제거하는 데 기여하고 있다는 사실”이라고 말했다.덧붙여 “올도완의 ESH Bottle은 단순히 제품이 아니라, 작업자의 생명을 보호하고 불필요한 환경·안전 사고를 줄이며 지속 가능한 경영을 실현하게 하는 ESG 기반 기술이라는 점에서 더욱 의미가 크다”고 말했다.올도완은 반도체 공정 전문가 및 소재 개발 엔지니어, 기계·설계 전문가, 정밀 세정 전문가 등 다양한 기술 인재들이 협력하는 전문 조직으로 구성되어 있다. 풍부한 현장 경험을 바탕으로 고객사의 실질적인 문제를 해결하는 기술 중심의 팀 문화를 유지하고 있다.앞으로의 계획에 대해 심 대표는 “향후 ESH Bottle의 양산을 본격화하여 국내 반도체 전 라인 적용을 목표로 한다”며 “글로벌 PR Bottle 시장에서 의미 있는 점유율을 확보하는 것을 중점 전략으로 삼고 있다”고 말했다.“아울러 PR(감광액) Bottle 운송 자동화 Container 및 자동 교체장비 개발, 반도체 Grade 세정 플랫폼 확장, 초고순도 케미컬 패키징 제품군 고도화 등 사업 영역을 확장해 세계적 수준의 소재·공정·장비 전문 기업으로 성장하고자 합니다. 설립 초기부터 ESG와 지속가능경영을 중요한 기업 철학으로 두고 있습니다. 안전을 최우선 가치로 두는 제품 개발, 친환경적 세정 공정 구축, 작업자의 건강·환경 보호를 위한 기술 적용 등을 통해 반도체 산업의 ESG 수준을 높이는 데 기여하고 자 하는 목표를 가지고 있습니다. 특히 ESH Bottle은 화학물질 누출을 원천적으로 차단해 공정 안전성을 높이고 환경오염 가능성을 줄이는 기술로, 고객사뿐 아니라 산업 전반의 지속 가능 경영에 직접적으로 기여할 수 있다는 확신이 있습니다.”올도완은 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com