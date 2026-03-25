[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 실시간 이상 예측 및 대응 특화 산업 AI 솔루션을 제공하는 기업 ‘인투와이즈’

표철식 인투와이즈 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-표 대표, 한국전자통신연구원에서 30년 이상 인공지능, IoT, 통신 분야를 연구



-대표 아이템은 ‘Edge AI 및 ML옵스 기반 실시간 예측 유지 관리 AI 플랫폼’

인투와이즈는 한국전자통신연구원의 연구 성과를 기반으로 설립된 연구소 기업이다. 실시간 이상 예측 및 대응 특화 산업 AI 솔루션을 제공한다. 표철식 대표가 2021년 1월에 설립했다.“한국전자통신연구원에서 30년 이상 인공지능, IoT, 통신 분야를 연구·개발한 경력을 보유하고 있습니다. 국가연구개발 우수성과 100선에 2007년(IoT 기술)과 2021년(인공지능 기술)에 선정된 바 있으며 이러한 경험을 바탕으로 산업 AI 전주기 플랫폼 전략을 주도하며 사업화 방향을 이끌고 있습니다.”대표 아이템은 ‘Edge AI 및 ML옵스 기반 실시간 예측 유지 관리 AI 플랫폼’이다. 제조, 에너지 등 산업 현장에서 발생하는 데이터를 실시간으로 분석하여 운영 관리를 자동화하며, 장비 고장이나 성능 저하와 제조 공정 상태를 사전에 예측하고 신속 대응하는 AI 솔루션을 제공한다. AI 자동화(AutoML), 지속 학습(Continuous Learning) 등의 기능을 제공하여 사용자가 AI 모델을 쉽게 구축하고 배포, 운영할 수 있는 AI 플랫폼을 기반으로 동작한다.인투와이즈는 플랫폼을 스마트 팩토리 자율 제조 공정에 적용해 AI 예지보전을 수행해 설비 가동률 향상, 공정 품질 향상 및 유지보수 비용 절감을 통한 생산 효율을 극대화할 수 있다. 또한 태양광 O&M 분야에서는 발전량을 실시간으로 예측하고 인버터 등 설비 상태를 실시간으로 모니터링 하여 화재 등 이상 발생 시 RSD(Rapid ShutDow) 자동차단 등 유지보수를 자동화하여 발전 효율을 극대화할 수 있다.인투와이즈는 플랫폼을 통해 데이터 수집, 전처리, 학습, 검증, 배포를 자동화하여 현장에서 발생하는 센서 및 운영 데이터를 기반으로 지속적인 재학습과 원격 모델 업데이트가 가능하다. 또한 현장의 근무자들이 AI 전문 지식이나 코딩 없이도 AI를 활용하고 운영할 수 있다.“경량형 AI 모델은 낮은 사양의 Edge 디바이스에서도 AI를 작동시킬 수 있고 실시간 추론과 경보를 통해 긴급 사항에서 신속 대응을 가능하게 합니다. 이러한 경량형 모델은 향후 물리 정보와 결합하여 피지컬 AI로 발전할 수 있습니다. 또한 각 디바이스로부터 수집되는 데이터의 변동성과 데이터 부족 상황을 고려한 재학습과 연합학습 기술 등을 통해 복잡 산업 환경 속에서도 지속적으로 성능을 유지할 수 있습니다.”인투와이즈는 다양한 채널의 협력 네트워킹과 각 분야의 도메인 전문 기업과 협업을 통해 제품을 소개하고 있다. 법인 설립 시 ETRI홀딩스와 KST로부터 출자받은 이후 투자는 아직 받지 않았다.표 대표는 “현재 아이템으로 제조와 태양광 발전 분야에서 안정적인 수요 고객을 확보할 것”이라며 “동시에 한국전자통신원과 공동으로 진행 중인 하드웨어 기반의 실시간, 저지연 딥러닝 기술에 대한 IP 개발과 개념 검증(PoC)을 완료한 후에 2026년 2분기부터 적극적으로 투자 유치에 나설 계획”이라고 말했다.표 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “한국전자통신연구원에서 KSB융합연구단장으로 재직 시 각 산업 현장에서 인공지능 전문가가 부족한 상황에서도 현장의 IT 담당자가 직접 인공지능을 쉽게 구축할 수 있는 지식융합 인공지능 프레임워크를 개발했습니다. 2020년 과학기술정보통신부의 공공기술 사업화 프로그램인 지역혁신 빅 선도모델 사업에 지원해 선정도 됐습니다. 이 사업을 기반으로 한국전자통신연구원, 에트리홀딩스, KST 등으로부터 기술 및 자금 출자를 지원받아 2021년 1월 법인을 설립하게 됐습니다”창업 후 표 대표는 “인투와이즈의 AI 기술과 제품이 스마트 공장 구축과 AI 자율 제조를 통해 산업 지능화에 기여 한다고 생각할 때 보람을 느낀다”며 “새로운 인력을 채용하여 전문가로 성장하는 모습을 지켜보면서 회사의 지속 발전을 기대하게 된다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 표 대표는 “자율 제조 AI 분야 사업을 정착시키고 에너지 분야로 사업 영역을 확대할 것”이라고 말했다. 덧붙여 “실시간 예측 및 제어가 요구되는 산업에 특화된 FPGA AI 기술과 공정과 물리특성을 반영하는 피지컬 AI 기술을 개발할 것”이라며 “산업 지능화를 선도하는 글로벌 온디바이스 AI 플랫폼 기업이 되는 것이 목표”라고 말했다.인투와이즈는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com