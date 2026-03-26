모닌, '모닌컵 코리아 2026' 개최... 글로벌 바텐더 선발

프랑스 프리미엄 시럽 브랜드 모닌(MONIN)이 '모닌컵 코리아 2026'을 개최하고 국내 바텐더를 대상으로 참가 접수를 진행한다.모닌컵은 전 세계 바텐더들이 모닌 제품을 활용해 창의적인 칵테일을 선보이는 글로벌 대회로, 참가자들은 창의력과 표현력, 전문적인 바텐딩 기술을 바탕으로 자신만의 레시피를 제안하게 된다. 이를 통해 신진 바텐더 발굴과 업계 발전을 동시에 도모한다.이번 대회는 'TIMELESS TWISTS'를 테마로, '시간(Time)'이라는 개념을 중심으로 한 창의적 해석을 요구한다. 참가자들은 클래식 칵테일을 기반으로 하되, 전통과 잊혀진 재료, 과거의 기법 등을 현대적인 방식으로 재구성해야 한다. 또한 최신 재료와 기술, 스토리텔링 요소를 결합해 동시대적인 감각의 결과물을 완성하는 것이 중요하다.특히 심사에서는 완성도뿐 아니라 작품에 담긴 메시지, 해석의 방향성, 스토리의 설득력 등 다양한 요소가 종합적으로 평가된다.참가 자격은 만 27세 이하(1999년 1월 1일 이후 출생자)로 제한되며, 해외 출국에 결격사유가 없고 업장 소속 바텐더 또는 관련 업계 종사자라면 누구나 지원할 수 있다. 접수 기간은 3월 23일부터 4월 10일 오후 3시까지이며, 예선을 통해 선발된 12명이 본선에 진출한다. 본선은 4월 28일 열리고, 이후 상위 6명이 결선에 올라 5월 18일 최종 우승자를 가린다.최종 우승자는 아시아 태평양(APAC) 결선에 한국 대표로 참가하며, 해당 무대에서 우승할 경우 프랑스에서 열리는 글로벌 파이널에 진출하게 된다.모닌을 국내에 유통하는 커피앤칵테일 관계자는 "이번 모닌컵은 과거의 가치를 현재의 언어로 풀어내는 창의적인 시도가 중요한 대회"라며 "각자의 해석과 스토리를 담은 바텐더들의 적극적인 도전을 기대한다"고 밝혔다.모닌컵 코리아 2026의 참가 신청 및 세부 정보는 모닌코리아 공식 소셜 미디어 채널을 통해 확인할 수 있다.한편 모닌은 1912년 프랑스 Bourges에서 시작해 현재 150여 개 국가에서 200종 이상의 제품을 선보이고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com