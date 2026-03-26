와디즈, 수수료 낮춰 메이커 진입장벽 허문다···첫 프로젝트 30%↓

와디즈는 메이커의 진입 장벽을 낮추기 위해 수수료 부담을 줄인다고 26일 밝혔다.와디즈는 첫 프로젝트를 오픈하는 메이커를 포함해, 펀딩 성공 이력이 없는 메이커를 대상으로 수수료 30% 할인 혜택을 제공한다. 해당 혜택은 상시 운영된다. 또 첫 광고 집행 시, 와디즈 광고 서비스 이용이 가능한 비즈 머니 5만 원을 지원해 초기 마케팅 부담을 낮췄다. 이를 통해 프로젝트를 보다 쉽게 시작할 수 있는 환경을 마련했다.성과 향상을 위한 AI 지원도 강화됐다. 와디즈는 AI 에이전트 ‘WAi’를 통해 펀딩 준비 전 과정에 대한 안내와 맞춤형 컨설팅을 제공한다. 메이커는 프로젝트 기획부터 오픈까지 필요한 절차를 빠르게 이해하고, 상황에 맞는 전략을 수립할 수 있다.데이터 기반 운영 기능도 고도화됐다. 와디즈는 작년 8월과 올해 2월 두 차례 개편을 통해 메이커 스튜디오 내 ‘데이터·인사이트’ 기능을 강화했다. 오픈 예정 단계부터 유입 경로와 알림 신청자 특성까지 확인할 수 있도록 데이터를 확장했으며, 이후 ‘오픈 예정 현황’과 ‘프로젝트 현황’을 통합해 유입·전환·고객 특성을 한 흐름으로 분석할 수 있도록 개선했다. 또한 ‘WAi’를 통해 프로젝트 데이터를 기반으로 맞춤형 인사이트도 제공한다.실제 데이터 기반 운영에 따른 성과 차이도 확인됐다. 2월 종료 프로젝트 1,073건을 분석한 결과, ‘데이터·인사이트’ 기능을 활용한 메이커의 평균 펀딩액은 미활용 대비 9.7배 높은 것으로 나타났다. 결제 건수 역시 8.7배 높은 것으로 분석됐다.와디즈 관계자는 “와디즈는 메이커의 시작부터 성장을 함께하는 파트너”라며 “초기 비용 부담은 낮추고, 데이터와 AI를 기반으로 성과를 높일 수 있는 환경을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com