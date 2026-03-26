한경DB

작년 유럽특허청(EPO) 특허 출원 건수에서 삼성이 1위 기업 자리를 지켰다. LG도 3위를 유지했다.25일(현지시간) EPO에 따르면 삼성은 전년보다 4.5% 증가한 총 5337건의 특허를 출원, 중국의 화웨이(4744건)를 제치고 선두를 차지했다. LG는 전년보다 23.2% 많은 4464건의 특허를 출원해 화웨이를 바짝 추격했다.퀄컴(2939건), 노키아(2242건), 지멘스(1653건), 에릭슨(1418건), 바스프(1372건), 마이크로소프트(1363건), 칼트(1305건)가 뒤를 이었다.SK(513건)와 현대차(430건)는 각각 41위, 46위를 차지, 한국 기업 5곳이 상위 50위 이름을 올렸다.나라별로는 미국이 전체 특허 출원의 23.3%로 1위를 차지했고, 독일(12.1%), 중국(10.9%), 일본(10.5%), 한국(7.1%), 프랑스(5.4%), 스위스(4.9%), 네덜란드(3.5%) 순이었다.작년 EPO에 출원된 총 특허 건수는 전년 대비 1.4% 증가한 20만 1천974건으로 집계돼 처음 20만건을 돌파했다.분야별로는 컴퓨터 기술이 작년보다 7.1% 증가한 1만7천844건으로 최다였고, 디지털 커뮤니케이션(1만7천802건), 전동 기계·장비·에너지(1만6천997건), 의료 기술(1만5천905건), 교통(9천846건) 순으로 많았다.강홍민 기자 khm@hankyung.com