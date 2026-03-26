- 연세유업과 협업으로 흰우유 2종 출시…제품의 품질과 안전성 강화, 신선도 유지

- 어린이집 등 기존 B2B 채널 넘어 식자재마트 및 리테일 채널 통한 B2C 시장 진출 본격화

푸디스트, 케어푸드 브랜드 ‘케어포유’ 론칭/. 사진 제공=푸디스트

푸디스트, 케어푸드 브랜드 ‘케어포유’ 론칭

B2B 식자재 전문기업 푸디스트가 약 1년 반의 개발 기간을 거쳐 케어푸드 신규 브랜드 ‘케어포유(Care for you)’를 론칭하고, B2C 시장까지 포함하는 라이프케어 사업 확장에 본격적으로 나선다고 26일 밝혔다.‘케어포유’는 영유아부터 실버 세대, 다이어트를 원하는 소비자까지 전 생애 주기를 대상으로 맞춤형 건강 솔루션을 제공하는 브랜드다. 기존 케어푸드의 환자식 중심 구성에서 벗어나, 일상 속 건강 관리를 목표로 하는 ‘데일리 라이프케어(Daily Life Care)’를 핵심 가치로 삼고 있다.푸디스트는 브랜드 론칭을 위해 약 1년 반 동안 철저한 사전 준비를 진행해 왔다. 특히, 2025년 천호엔케어, 연세유업 등 전략적 파트너십을 통해 케어푸드 분야 협력 기반을 구축하며 상품 경쟁력을 강화했다.이번 브랜드는 사조대림과 공동으로 BI(Brand Identity)를 개발하며 그룹 차원의 시너지를 극대화했다. BI는 사람이 기지개를 켜는 형상을 모티브로 삼아, 일상에서 건강과 활력을 되찾는 순간을 시각적으로 표현했다. 이를 통해 브랜드 기획 단계부터 '라이프케어 브랜드'라는 차별화된 정체성과 향후 확장성까지 동시에 확보했다.브랜드 론칭과 함께 첫 제품으로 국산 원유를 사용한 우유 2종(200ml, 900ml)을 선보인다. 해당 제품은 연세대학교 연세유업과 협업해 품질과 안전성을 강화했으며, 수도권 ‘D-1 데일리 배송 시스템’을 적용해 신선도를 한층 높였다.푸디스트는 ‘케어포유’를 기반으로 실버 푸드, 맞춤형 영양식 등으로 제품 라인업을 지속적으로 확대할 계획이다. 또한, 어린이집 및 요양시설 등 기존 B2B 채널을 넘어 식자재마트 및 리테일 채널을 통한 B2C 시장 진출도 본격화할 방침이다. 이를 통해 단순 식자재 공급을 넘어 고객의 삶 전반을 관리하는 ‘라이프케어 솔루션 기업’으로 도약한다는 전략이다.푸디스트 상품BU 김병준 MD는 “케어포유는 오랜 준비 기간과 전략적 파트너십, 그룹 시너지를 바탕으로 완성된 브랜드”라며 “차별화된 브랜드 가치와 상품 경쟁력을 기반으로 케어푸드 시장의 새로운 기준을 제시하고, B2C까지 확장하는 통합 라이프케어 브랜드로 발전시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com