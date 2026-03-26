[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 지능형 자가복구 PoE(Power over Ethernet) 스위치와 무선랜 AP 만드는 기업 ‘지티웨이브’

박문수 지티웨이브 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



-통신장애 발생 시 현장 출동 없이 10분 이내에 자동 복구가 가능해 유지보수 비용을 획기적으로 낮춰

-동급 성능 대비 80% 수준의 합리적 가격과 높은 신뢰성을 동시에 제공한다는 것이 경쟁력

지티웨이브는 유무선 통신장비 전문 기업이다. ‘기술은 사람의 수고를 덜어주고 기본을 지키는 데 가치가 있다’는 신념 아래, 단순 장비 제조를 넘어 네트워크 유지보수의 패러다임을 바꾸는 지능형 솔루션을 제공하고 있다. 2025 대한민국 ICT 대상에서 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 표창받으며 대외적으로 그 기술력을 인정받았다. 박문수 대표(58)가 2020년 2월에 설립했다.대표 아이템은 지능형 자가복구 PoE(Power over Ethernet) 스위치와 무선랜 AP다. 특히 CCTV 등 단말기의 통신 오류를 스스로 진단하고 펌웨어 레벨에서 복구하는 자가복구 메커니즘을 핵심 기술로 보유하고 있다. 또한 고해상도 데이터 전송에 최적화된 차세대 10Gbps 라인업을 통해 스마트시티 인프라 시장을 선도하고 있다.지티웨이브의 경쟁력은 첫째, 운용비용(TCO)을 40% 절감했다는 점이다. 통신장애 발생 시 현장 출동 없이 10분 이내에 자동 복구가 가능해 유지보수 비용을 획기적으로 낮췄다. 둘째 미국산 고가 제품과 중국산 저가 제품 사이에서, 동급 성능 대비 80% 수준의 합리적 가격과 높은 신뢰성을 동시에 제공한다는 것이다. 품질(ISO 9001), 환경(ISO 14001), 안전보건(ISO 45001), 부패 방지(ISO 37001) 등 글로벌 4대 통합 인증을 모두 획득하여 경영 투명성도 확보했다.“지티웨이브는 아이아이에스티, 이노뎁 등 주요 우수조달업체 5개사를 파트너로 확보하여 공공 인프라 시장 내 입지를 다지고 있습니다. 해외 시장으로는 ‘수출프론티어기업’ 인증(경기도)을 바탕으로 필리핀, 베트남 등 아세안 시장을 넘어 중동과 우즈베키스탄 등으로 영토를 넓히고 있습니다. 또한 현지 전용 도메인 선점 및 수출 플랫폼 입점 등 온오프라인 믹스 마케팅을 전개 중입니다.”지티웨이브는 다양한 정부 지원사업에 선정되어 기술 고도화 자금을 확보해 왔다. 향후 글로벌 강소기업으로의 도약을 위해 체계적인 성장 로드맵에 따른 투자 유치 가능성을 열어두고 있다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “안정적인 통신 인프라 구축을 통한 사회적 가치 창출을 미션으로 회사를 설립했습니다. 설립 초기 자본금 500만 원으로 시작해 점진적인 매출 성장과 자본 증자를 통해 내실 있게 기업을 키워왔습니다.”창업 후 박 대표는 “자체 개발한 지능형 자가복구 기술이 현장의 인력 투입 부담을 줄이고 실질적인 비용 절감으로 이어질 때 큰 보람을 느끼고 있다”며 “기술혁신을 통한 ICT 확산 공로로 2025 ICT 대상(부총리 표창) 등 국가 인프라 안정화에 기여한 공로를 인정받은 점과 경기가족친화기업 인증을 통해 직원들과 함께 성장하는 일터를 만든 것에 자부심을 가지고 있다”고 말했다.지티웨이브는 대표이사를 포함해 총 8명의 정예 인력으로 구성되어 있다. “15~20년 이상의 베테랑 경력을 가진 개발, 생산, 마케팅 전문가들이 팀을 이루어 인당 생산성을 극대화하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “2028년 비전은 매출 50억 원, 수출 100만 불을 달성하는 것”이라며 “기술혁신을 통해 ‘인당 생산성 5억 원’이라는 고부가가치 모델을 실현할 계획”이라고 말했다. 덧붙여 “전 세계 어디서든 끊김 없는 연결을 누릴 수 있는 안심 네트워크 세상을 만드는 글로벌 강소기업으로 우뚝 서는 것이 최종 목표”라고 말했다.지티웨이브는 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com