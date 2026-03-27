서울투자진흥재단, 글로벌 투자 유치를 위한 업무협약 체결

서울시의 해외 투자유치 전담 기구인 서울투자진흥재단(이사장 이지형)이 홍콩 소재 글로벌 투자사인 MCP Holdings Limited(매니징 파트너 및 대표이사 테츠오 오치, 이하 MCP)와 서울 투자 촉진 및 유망 기업의 글로벌 시장 진출 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.서울투자진흥재단은 홍콩 소재 글로벌 투자사인 MCP Holdings Limited(이하 MCP)와 업무협약(MOU)을 체결하고, 서울의 신성장 동력 기업 발굴과 해외 자본 유입 가속화에 나선다. 재단은 MCP가 서울국제금융오피스에 성공적으로 안착할 수 있도록 행정 절차와 인센티브 등 종합적인 지원 서비스를 제공한다는 방침이다.한편 MCP는 아시아 최대 규모의 독립계 대안투자 운용사로, 일본 및 아시아 시장을 중심으로 딥테크 등 유망 기술 기업에 대한 투자를 전문으로 하고 있다.협약에 따라 MCP는 향후 5년간 서울 소재 유망 기업을 대상으로 약 500억 원(미화 약 3,300만 달러) 규모의 투자를 추진하기로 했다.또한 양 기관은 투자 추진과 더불어 ▲ 신성장 동력 분야 FDI(외국인직접투자) 진행 시 인센티브 제공 협조, ▲ 서울국제금융오피스 입주 및 운영 지원, ▲ 투자 정보 및 기업 정보 공유 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다. 특히 재단은 다가오는 도쿄 IR 행사와 연계하여 MCP 측과 별도 면담을 진행하고 세부적인 투자 실행 방안을 논의할 예정이다.이지형 서울투자진흥재단 이사장은 "글로벌 투자 전문성을 갖춘 MCP와의 협력은 서울의 유망 기업들이 세계 시장에서 경쟁력을 확보하는 중요한 전환점이 될 것"이라며, "외국인 투자자들이 신뢰하고 투자할 수 있는 환경을 조성하여 서울의 글로벌 투자 유치 경쟁력을 한층 강화하겠다"고 밝혔다.김민주 기자 jobnjoynews@hankyung.com