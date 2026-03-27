[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 관광 정보제공 및 구독 플랫폼을 개발하는 기업 ‘제이비소프트’

김성훈 제이비소프트 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-외국인 관광객의 후기 데이터를 수집, 분석해 지도 기반으로 시각화하는 플랫폼 개발



-QR 코드를 활용하여 여행지 정보 전달, AI 기반으로 맞춤형 관광지도 추천

제이비소프트는 관광 정보제공 및 구독 플랫폼을 개발하는 기업이다. 김성훈 대표(35)가 2021년 5월에 설립했다.대표 아이템은 대한민국을 방문하는 외국인 관광객의 후기 데이터를 수집, 분석해 지도 기반으로 시각화하는 플랫폼이다. 이 플랫폼은 QR 코드를 활용하여 여행지 정보, 숙박, 교통 정보를 제공하며, AI를 기반으로 맞춤형 관광지 추천 기능도 포함한다.“대한민국을 방문하는 외국인 관광객을 대상으로 관광 후기 데이터를 수집 및 분석하여 지도 기반으로 시각화하는 플랫폼을 개발하는 것을 핵심 목표로 삼고 있습니다. QR 코드를 활용한 여행지 정보제공, AI 기반 맞춤형 추천 기능, 다국어 지원 및 실시간 피드백 시스템을 통해 외국인 관광객이 보다 편리하게 여행 정보를 얻을 수 있도록 하는 것을 궁극적인 목표로 합니다.”제이비소프트는 데이터 기반 관광 정보 제공으로 외국인 관광객 후기 데이터를 수집 및 분석해 지도 기반으로 관광지 평점 및 후기를 시각화해 제공한다.관광지, 숙소, 교통 등 다양한 정보를 QR 코드 스캔을 통해 실시간 제공하기에 손쉬운 사용, 정보 제공 등 편의성에 차별을 두고 있다. 여행에 대한 정보 제공으로 시작하지만 서비스 활용을 통해 문화 소비와 연계된 많은 요소를 소비하고 대한민국에 대한 정취를 곳곳에서 느낄 수 있다는 것이 차별화된 지점이다.제이비소프트는 현재 영상 콘텐츠 제작을 통해 회사 및 아이템을 알릴 수 있는 방안을 진행 중이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “청년 활동에 관심이 많아 청년 활동가 및 라디오 고정 패널을 오래 했습니다. 그런 이유로 제이비소프트는 항상 다양한 청년들로 구성되어 패기 넘치는 기업입니다. 2021년 ‘한국기상산업기술원’에서 지원하는 청년창업 지원사업을 협약하며 기업을 설립하게 됐습니다.”창업 후 김 대표는 “지금은 다양한 콘텐츠를 소비하는 시장에서 양질의 데이터가 가장 중요하다”며 “데이터 가공과 변환을 목적으로 그 데이터를 수집하는 과정에서 팀원들과 협업하는 과정이 굉장히 보람차다”고 말했다. “현재 대표자 포함 6인이 근무하고 있으며, 각자 분석, 기획, 설계, 개발, 홍보 등의 위치에서 최선을 다하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “개발 중인 아이템을 정식으로 런칭하는 것과 기존의 타 플랫폼 개발 시 활용했던 데이터 및 추천 알고리즘을 활용하여 포괄적이고 복합적인 소비 콘텐츠 제공 플랫폼으로 성장시키는 것이 목표”라고 말했다.제이비소프트는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com