[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] AIoT 기반 산업 재난 예방의 새로운 패러다임 제시하는 ‘지투스’

김남호 지투스 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-AIoT 기반 스마트 산업현장 재난안전관리 플랫폼, SmartGUARD(스마트가드) 개발



-화재, 유해가스, 소음 등을 감지하는 복합 센서와 AI 카메라를 융합하여 상황을 입체적으로 인지

지투스(GTUS)는 복합 환경 센서와 AI 영상 분석 기술을 결합하여 위험을 인지하고, 디지털 트윈(Digital Twin) 기술을 통해 상황을 가시화하며, 딥러닝 알고리즘으로 재난 확산을 예측하여 능동적으로 제어하는 전방위적 재난 안전 플랫폼인 ‘SmartGUARD(스마트가드)’를 개발하는 기업이다. 호남대학교 컴퓨터공학과 교수이자 30년 경력의 ICT 전문가인 김남호 대표(59)가 2020년 10월에 설립했다.SmartGUARD(스마트가드)는 산업 현장의 재난(화재, 가스, 소음, 진동 등)을 예방하고 대응하는 통합 솔루션이다. SmartGUARD는 기존의 단순 감지기가 해결하지 못한 넓고 복잡한 산업 현장의 안전 문제를 해결한다.“화재, 유해가스, 소음 등을 감지하는 복합 센서와 AI 카메라를 융합하여 상황을 입체적으로 인지합니다. 여기에 디지털 트윈 기술을 접목해 관리자가 현장을 3D로 직관적으로 모니터링하고, 위급할 때 방재 장치를 원격으로 자동 제어할 수 있는 올인원(All-in-One) 안전 플랫폼입니다.”스마트가드의 경쟁력은 첫째, 복합 환경 센싱과 엣지 컴퓨팅이다. 기존의 화재 감지기는 연기 감지기 따로, 열 감지기 따로, 가스 감지기 따로 설치해야 했다. 이는 설치 비용 증가와 관리의 복잡성을 초래한다.지투스는 이를 하나의 모듈로 통합했다. 스마트 ‘전자코’라 불리는 이 센서 어레이(Sensor Array)는 온도, 습도, CO, 미세먼지, 유독가스, 소음, 진동 등 다양한 환경 데이터를 동시에 수집한다.“특히 건설 현장은 공정 진행에 따라 작업 위치가 계속 바뀝니다. SmartGUARD는 유선 배선 없이 설치 가능한 무선 통신(LTE/5G/LoRa) 기반의 이동형 구조를 채택하여 이러한 가변적인 환경에 완벽하게 대응합니다. 모든 데이터를 클라우드로 보내면 통신 지연(Latency)으로 인해 긴급 상황 대처가 늦어질 수 있다. SmartGUARD는 현장의 메인 컨트롤러(MCU)에서 1차적인 위험 판단을 내리는 엣지 컴퓨팅 기술을 적용, 3초 이내에 경보를 울리는 즉응성을 확보했습니다.”두번째 경쟁력은 AI 영상 분석과 GAN 기반 데이터 증강기술이다. 지투스가 가진 가장 강력한 기술적 무기는 바로 AI, 그중에서도 GAN(Generative Adversarial Networks) 기술의 활용이다.“가장 큰 경쟁력은 데이터의 한계를 기술로 극복했다는 점입니다. AI가 화재를 정확히 인식하려면 수만 장의 화재 영상 데이터가 필요한데, 실제 공장에서 불을 질러 데이터를 모을 수는 없습니다. 우리는 GAN 기술을 이용해 가상의 화재, 연기 이미지를 무한대로 생성하여 AI를 학습시켰습니다. 이를 통해 연기, 수증기, 먼지를 정확히 구분하는 95% 이상의 감지 정확도를 확보했습니다. 또한 최신 객체 인식 모델인 YOLOv11을 적용하여 분석 속도를 획기적으로 단축했습니다.”세번째 경쟁력은 디지털 트윈과 능동적 제어 기술이다. 단순히 ‘불이 났다’고 알려주는 것에 그치지 않는다. SmartGUARD는 디지털 트윈(Digital Twin) 기술을 통해 가상 공간에 현실의 공장을 똑같이 구현한다. 관리자는 3D 화면을 통해 불이 난 정확한 위치와 현재 확산 상황을 직관적으로 파악할 수 있고, LSTM(Long Short-Term Memory) 알고리즘을 활용하여 바람의 방향, 공장의 구조 등을 고려해 연기가 어디로 퍼질지 예측 시뮬레이션을 수행한다. 예측 결과를 바탕으로 대피 경로를 안내하고, 방화 셔터를 내리거나 배기 팬을 가동하는 등 능동적인 제어를 수행한다. 이는 감시를 넘어 대응까지 책임지는 솔루션을 의미한다.지투스는 B2B와 B2G의 투 트랙(Two-Track) 전략을 구사하고 있다. 우선 김 대표가 핵심 멤버로 활동 중인 한국산업단지공단 디지털MC 협의체를 통해 광주·전남 지역의 산단 입주 기업을 대상으로 레퍼런스를 확보하고 있다. 안전 제품은 신뢰가 생명이라 입소문이 중요하기 때문이다. 또한, 초기 도입 비용에 부담을 느끼는 중소기업을 위해 구독형(렌탈) 모델을 도입했다. 월 10만 원대의 비용으로 최첨단 AI 안전 관리받을 수 있도록 진입 장벽을 낮춘 것이 주효하고 있다.“지투스는 현재까지는 외부 VC의 대규모 투자보다는 정부 지원금과 자체 매출로 내실을 다져왔습니다. 본격적인 양산 체제 구축과 글로벌 마케팅이 필요한 2025년 하반기부터 시리즈 A 단계의 투자 유치를 고려하고 있습니다. 하지만 무리한 외형 확장보다는 기술적 마일스톤(Milestone)을 달성하며 기업 가치를 제대로 인정받는 시점에 투자받을 계획입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “사명인 지투스(GTUS)는 ‘Gate To Smart World’의 약자입니다. 4차 산업혁명의 핵심 기술인 AI, IoT, 로봇 기술을 통해 인류의 삶을 더 스마트하고 안전하게 만드는 관문이 되고자 했습니다. 20년 넘게 강단에서 연구한 기술들이 논문으로만 남는 것이 안타까웠고, 제자들과 함께 개발한 기술이 실제 산업 현장의 고질적인 안전 문제를 해결할 수 있다는 확신이 들어 창업이라는 도전을 시작했습니다. 자금은 무리한 외부 투자보다는 정부의 체계적인 창업 지원 프로그램을 지렛대(Leverage)로 삼았습니다. 예비창업패키지(2020), 창업성장기술개발사업 디딤돌(2021), 초기창업패키지(2022) 등 단계별 R&D 과제를 수주하며 기술 고도화와 자금을 동시에 확보했습니다. 또한 기술보증기금의 특허 기반 대출 등을 통해 지분 희석 없이 초기 운영 자금을 마련했습니다.”창업 후 김 대표는 “가장 큰 보람은 제자들의 성장”이라며 “현재 우리 회사의 핵심 개발자인 전지훈 선임은 수업을 듣던 학생이었다. 제자들이 강의실에서 배운 지식을 현업에서 발휘하며 전문가로 성장하는 모습을 보는 것이 교육자이자 경영자로서 가장 뿌듯하다”고 말했다.현재 지투스는 20년 경력의 베테랑 개발자인 김정희 연구소장, 디자인을 총괄하는 박재희 책임 등 소수 정예 멤버로 구성되어 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 2025년까지 KC인증 및 KOLAS 성능 인증을 완료하여 국내 시장 점유율을 높일 것”이라며 “중장기적으로는 글로벌 시장에 진출하는 것이 목표”라고 말했다.“이미 중국 청도의 ‘청도화예과흥발전유한공사’와 MOU를 체결하고 현지 맞춤형 제품 개발을 논의 중입니다. 세계 무대에서 우리 기술력을 검증받고, 글로벌 바이어들을 만나 'K-안전' 기술의 우수성을 알리고 싶습니다.”지투스는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com