[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] AI 교통기술과 데이터로 공공안전을 지키는 기업 ‘트래시스’

양국승 트래시스 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-대중교통·자율주행·스마트 정류장·도시 안전 분야의 공공문제 해결형 모빌리티 솔루션을 개발



-대표 기술은 GPS–LTE 융합 위치 보정 기반 ‘버스 승하차벨과 혼잡도 분석 시스템’

트래시스는 AI 기반 위치 지능(Location Intelligence) 기술을 바탕으로 대중교통·자율주행·스마트정류장·도시안전 분야의 공공문제 해결형 모빌리티 솔루션을 개발하는 기술 기업이다. 단순 시스템 구축이 아닌, 현장 실증을 통해 검증된 기술을 공공 서비스로 연결하는 것을 핵심 가치로 삼고 있다. 양국승 대표(55)가 2021년 3월에 설립했다.대표 아이템은 GPS–LTE 융합 위치 보정과 이를 활용한 승하차 벨 기반 무태그 승·하차 인식 시스템이다. 교통카드 태그에 의존하지 않고, 승객 스마트폰 위치 신호와 차량 위치를 AI가 분석한다. 하차 미태그, 도착 정보 오차, 정류장 혼잡 문제를 동시에 해결하는 BRT·자율셔틀·스마트정류장·관제시스템과 연동할 수 있는 플랫폼형 기술이다.트래시스의 경쟁력은 첫째, 단일 GPS가 아닌 GPS–LTE 융합으로 위치 정확도가 대폭 향상된다는 점이다. 하드웨어 추가 설치 없이 앱·서버 중심으로 구축할 수 있어 공공기관에서 비용 부담을 최소화할 수 있다. 둘째, 광주 AI 버스, 스마트정류장 등 실증 사업을 다수 수행해 실제 운행 데이터 기반 성능 검증 경험을 보유하고 있다는 것이며, 셋째, 버스, BRT, 자율주행, PM, 스마트시티로 자연스럽게 확장이 가능하다.‘움직이는 스쿨존’은 통학차량 정차시 후면에 장착된 속도감지기가 차량에게 시각·청각경고를 주어 승하차 사고 예방과 내부 카메라가 AI 아동 인식으로 잔류 사고를 동시에 예방하는 혁신적인 어린이 안전 시스템이다.“트래시스는 지자체·공공기관 실증(PoC) 중심으로 판로를 개척하고 있습니다. 국토교통부·지자체 공모, 규제샌드박스, 오픈이노베이션 등에도 참여했으며, 한국도로교통공단, 대학·연구기관, 지자체와 협업을 진행하고 있습니다. 단기 판매보다 공공 문제 해결 성과를 통한 신뢰 확보를 먼저 삼고 있습니다.”양 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현장에서 반복되는 교통·안전·이동 약자 문제를 기술로 해결하고자 창업했습니다. 초기 자금은 개인 자금과 정부 창업 지원 프로그램 활용했습니다. 기술은 현장에서 검증되어야 한다는 원칙을 갖고 있습니다.”창업 후 양 대표는 “실증 현장에서 시민 불편이 실제로 줄어드는 것을 확인할 때, 기술이 문서가 아니라 현장 서비스로 작동하는 순간, 공공기관 담당자·시민으로부터 ‘현장에 필요한 기술’이라는 평가받을 때 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 양 대표는 “단기 목표는 세종·광주 등 주요 도시에서 BRT·스마트정류장 실증을 확대하는 것”이라며 “중기 목표는 위치기반 승하차 및 혼잡 데이터의 표준을 플랫폼화하는 것이다. 장기적으로는 국내를 넘어 해외 스마트시티 교통 인프라 핵심 기술 기업으로 성장하고자 한다”고 말했다.트래시스는 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정되었다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com