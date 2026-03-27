[광주정보문화산업진흥원 창업도약패키지 수행기업] 제주 지역 숙소·관광 시장의 구조적 비효율 해결하는 플랫폼 ‘제주다봄’을 만드는 ‘피플밤’

나윤호 피플밤 대표(2025년 창업도약패키지 수행기업)



-제주다봄의 강점은 한 가지 기술이 아니라, 여러 기술을 ‘현장에서 바로 쓰이게 묶어 놓은 구조’에 있어



-제주다봄의 경쟁력은 AI 기반 수요·공급 데이터 분석, 예약률 예측 기술, 가격 최적화에 있어

피플밤은 제주 지역 숙소·관광 시장의 구조적 비효율을 해결하는 플랫폼 ‘제주다봄’을 만드는 기업이다. 나윤호 대표(50)가 2021년 6월에 설립했다.“단순한 예약 서비스가 아닌, 수요·공급 데이터 분석, 예약률 예측, 가격 최적화(Dynamic Pricing)를 통해 지역 숙소의 실질 매출 개선에 초점을 둔 사업을 전개하고 있습니다. 기술 자체보다 ‘현장에서 실제로 돈이 되는 구조’를 중요하게 보고, 단기·중기 시계열 예측 모델, 운영 자동화, 수익 구조 설계를 함께 결합하는 방식으로 플랫폼을 고도화하고 있습니다.”대표 아이템은 감성숙소 플랫폼 ‘제주다봄’이다. “제주에는 분명 매력적인 숙소가 많지만, 대부분의 숙소는 가격과 재고 중심으로 정렬되는 구조 속에서 자신의 개성과 이야기를 제대로 보여주지 못하고 있습니다. 여행자 역시 수많은 선택지 앞에서 결국 비슷한 숙소를 고르게 되는 상황이 반복되고 있었습니다.”‘제주다봄’은 이 문제를 감성에서 풀기 시작한다. 숙소를 숫자가 아닌 공간 경험으로 보여준다. 위치, 풍경, 분위기, 머무는 시간의 감각이 먼저 전달되고, 여행자는 가장 저렴한 곳이 아니라 이번 여행에 어울리는 공간을 선택한다. 이 과정에서 숙소는 가격 경쟁에서 벗어나 하나의 브랜드로 인식되기 시작한다. 이렇게 만들어진 B2C 감성 숙소 플랫폼은 자연스럽게 깊은 행동 데이터를 만들어낸다. 여행자가 어떤 숙소를 오래 보고 어떤 순간에 예약을 결정하는지, 어떤 유형의 공간에 반응하는지에 대한 기록이 쌓인다. 제주다봄은 이 데이터를 단순한 예약 통계가 아니라 선택의 맥락으로 해석한다.“여기서 B2B 플랫폼이 등장합니다. 제주다봄은 이 데이터를 기반으로 숙소의 예약, 재고, 가격 정보를 야놀자와 같은 대형 OTA 및 채널 매니저와 손쉽게 연동할 수 있는 구조를 제공합니다. 숙소 운영자는 여러 플랫폼을 각각 관리할 필요 없이 제주다봄을 통해 데이터를 한 번 연결하고 운영 흐름을 통합합니다. 감성 플랫폼에서 만들어진 인사이트가 곧바로 대형 OTA의 실제 판매 채널로 이어지는 구조입니다.”이 연동 플랫폼의 핵심은 ‘대체’가 아니라 ‘연결’이다. 제주다봄은 기존 OTA를 밀어내려 하지 않습니다. 대신 숙소가 여러 채널에서 흩어져 있던 운영을 정리하고, 가격과 노출 전략을 일관되게 가져갈 수 있도록 돕는다. 숙소는 대형 OTA의 트래픽을 유지하면서도, 제주다봄에서 만들어진 전략을 그대로 적용할 수 있다. 결국 제주다봄은 감성 숙소 플랫폼과 B2B 연동 플랫폼이 분리된 서비스가 아니다. B2C에서 만들어진 브랜드와 데이터가, BtoB 연동을 통해 야놀자 등 대형 OTA까지 확장된다. 감성으로 선택을 만들고, 연동으로 매출을 키우는 구조. 이 두 흐름이 함께 움직이는 것이 제주다봄의 핵심이다.제주다봄의 강점은 한 가지 기술이 아니라, 여러 기술을 ‘현장에서 바로 쓰이게 묶어 놓은 구조’에 있다. 제주다봄은 먼저 숙소 시장의 현실적인 문제에서 출발한다.“중소형 소상공인 숙소들은 공간 경쟁력은 충분하지만, 수요 예측과 가격 결정, 채널 운영을 감으로 할 수밖에 없는 환경에 놓여 있습니다. 이 상태에서는 아무리 좋은 숙소라도 대형 OTA 안에서 가격 경쟁으로 소모될 수밖에 없습니다.”제주다봄의 첫 번째 경쟁력은 AI 기반 수요·공급 데이터 분석이다. 단순히 과거 예약 데이터를 보는 수준이 아니라, 시즌, 요일, 지역 특성, 숙소 유형을 함께 반영해 ‘언제 수요가 몰리고 언제 비는지’를 구조적으로 읽는다. 이를 통해 숙소별로 성격이 다른 수요 패턴을 분리해 낸다.두 번째는 예약률 예측 기술이다. 앞으로 며칠, 몇 주 뒤의 예약 흐름을 예측해, 지금의 가격이나 노출 전략이 어떤 결과로 이어질지를 미리 보여준다. 숙소 운영자는 결과를 모른 채 결정을 내리는 것이 아니라, 여러 시나리오를 보고 선택할 수 있다.세 번째는 가격 최적화(Dynamic Pricing)다. 무조건 가격을 올리거나 내리는 방식이 아니라, 예약률과 남은 재고, 수요 강도를 함께 고려해 ‘지켜야 할 가격’과 ‘움직여야 할 가격’을 구분한다. 이는 매출 극대화뿐 아니라 불필요한 할인 경쟁을 줄이는 데에도 중요한 역할을 한다.마지막으로 이 모든 기술은 ‘야놀자’와 같은 대형 OTA와의 연동 구조로 바로 이어진다. “제주다봄은 OTA를 대체하지 않습니다. 대신 숙소가 여러 OTA를 각각 관리하지 않아도 되도록, 하나의 플랫폼에서 가격·재고·전략을 연결합니다. 분석과 예측 결과가 실제 판매 채널에 곧바로 반영되는 구조이기 때문에, 기술이 ‘분석 보고서’로 끝나지 않습니다. 정리하면, 제주다봄의 경쟁력은 AI 기반 분석, 예측, 가격 전략, OTA 연동까지 이어지는 하나의 실행 흐름에 있습니다. 기술을 많이 쓰는 것이 아니라, 숙소 매출을 실제로 바꾸는 데 필요한 기술만을 골라 연결해 놓은 점이 가장 큰 차별점입니다.”피플밤은 판로 개척을 별도의 마케팅 활동으로 보지 않고, 구조로 해결하고 있다. “중소형 숙소가 가장 어려워하는 지점은 광고를 잘해서가 아니라, 이미 존재하는 판로를 효율적으로 쓰지 못한다는 점입니다. 그래서 제주다봄은 새로운 고객을 처음부터 끌어오는 방식보다, 야놀자와 같은 대형 OTA의 기존 트래픽을 가장 잘 활용하는 구조를 만드는 데 집중하고 있습니다.”숙소는 제주다봄을 통해 대형 OTA와 손쉽게 연동되고, 그다음 단계에서 제주다봄의 기술이 작동한다. 수요·공급 데이터를 기반으로 예약 가능성이 높은 시점과 가격대를 먼저 찾아내고, 예약률 예측과 가격 최적화를 통해 노출과 전환 효율을 높인다. 즉, 광고비를 더 쓰는 방식이 아니라 같은 트래픽에서 예약 전환율을 높이는 방식으로 판로를 넓히고 있다. 동시에 B2C 감성 숙소 플랫폼을 운영해, 제주다봄 자체 채널에서도 숙소를 브랜딩한다. 이 채널은 단기적인 물량 확보보다는, 숙소의 스토리와 분위기를 전달해 가격 경쟁에서 벗어난 고객 유입 창구 기능을 한다. 이 과정에서 만들어진 데이터와 성과는 다시 OTA 운영 전략에 반영된다. 결과적으로 제주다봄의 판로 개척은 신규 광고 집행이 아니라, 대형 OTA 연동, 데이터 기반 운영 최적화, 자체 채널 브랜딩의 결합이다. 마케팅 비용을 늘리지 않고도 매출을 키울 수 있는 구조를 만드는 것이 핵심이다.피플밤은 현재 사업 구조와 기술 고도화에 집중하고 있으며, 2026년을 목표로 투자 유치 계획을 가지고 있다. 제주다봄은 단기적인 트래픽 성장보다는, 중소형 숙소를 중심으로 검증 가능한 운영 성과와 기술 모델을 만드는 단계에 있다. 제주 지역에서 수요·공급 분석, 예약률 예측, 가격 최적화, 대형 OTA 연동까지의 구조를 실제로 검증하고, 이를 통해 재현할 수 있는 비즈니스 모델을 구축하고 있다.“이 검증을 바탕으로 2026년에는 외부 투자를 유치해, 사업 범위를 제주에서 전국 단위로 확장할 계획입니다. 제주에서 쌓은 운영 데이터와 기술 스택은 지역에 종속되지 않기 때문에, 타 지역의 중소형 숙소 시장에도 동일한 방식으로 적용이 가능하다. 투자금은 주로 기술 고도화와 OTA 연동 확대, 그리고 지역 확장을 위한 사업 인프라 구축에 활용할 예정입니다. 단순한 규모 확장이 아니라, 운영 효율과 매출 개선이 함께 따라오는 성장을 목표로 하고 있습니다.”나 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “제주 지역의 중소형 소상공인 숙소들이 겪는 현실적인 어려움에서 출발했습니다. 숙소의 품질과 개성은 아주 좋은데, 마케팅과 판로 운영에 한계가 있어 대형 OTA 안에서 가격 경쟁에 의존할 수밖에 없는 구조가 반복되고 있었습니다. 이 문제를 마케팅이 아니라 기술로 해결하고자 기업을 설립했습니다. 중소형 숙소들이 대형 OTA와 손쉽게 연동하고, 수요·공급 데이터 분석과 예약률 예측, 가격 최적화 같은 기술을 통해 매출을 높일 수 있는 구조를 만드는 것이 목표였습니다. 초기 자금은 외부 투자 없이 창업자 자체 자금과 일부 정부·지자체 지원을 통해 마련했으며, 빠른 확장보다는 제주 지역에서 사업 모델을 검증하는 데 집중하고 있습니다.”창업 후 나 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 품질이 좋고 감성이 뛰어난 숙소들이 소비자에게 제대로 알려지고 실제 매출이 빠르게 개선되는 것을 확인할 때”라고 말했다.“그동안 마케팅 여력 부족으로 주목받지 못하던 숙소들이, 대형 OTA 연동과 데이터 기반 운영을 통해 예약률이 올라가는 과정을 볼 때 이 사업의 방향이 맞다는 확신을 가지게 됩니다. 기술이나 플랫폼을 만드는 것보다, 현장에서 실제로 변화가 발생하는 순간이 가장 큰 보람입니다.”제주다봄은 총 7명으로, 각 분야의 전문 인력으로 팀을 구성하고 있다. 나 대표를 중심으로 개발자 2인, 기획자, 디자이너, 영업 인력이 함께하며, 기술 개발부터 서비스 기획, 디자인, 영업까지 내부에서 일관되게 실행할 수 있는 구조를 갖추고 있다.앞으로의 계획에 대해 나 대표는 “목표는 해외 관광객들이 호텔이 아닌, 지역의 중소형 감성 숙소를 직접 예약할 수 있는 구조를 만드는 것”이라며 “이를 위해 부킹닷컴, Expedia 등 주요 해외 OTA와의 직접적인 API 연동을 단계적으로 추진할 계획”이라고 말했다.“지금까지는 제주 지역을 중심으로 기술과 운영 모델을 검증해 왔다면, 앞으로는 이 구조를 기반으로 해외 관광객 유입까지 연결해 나가려 합니다. 해외 OTA와의 연동을 통해 외국인 관광객들이 대형 호텔이 아니라, 지역의 개성과 이야기가 담긴 중소형 감성 숙소를 자연스럽게 선택하고 예약할 수 있도록 하는 것이 목표입니다. 장기적으로는 제주를 시작으로, 이 모델을 전국 단위, 더 나아가 다른 관광 지역에도 확장해 지역 숙소가 글로벌 시장과 직접 연결되는 표준 구조를 만드는 것을 지향하고 있습니다.”피플밤은 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com