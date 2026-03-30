보행보조기, ‘이동’ 넘어 ‘생활’로, 다기능 통합 구조 특허 등장

- 앉기·작업까지 가능한 모듈형 보행보조기 특허 등록

- 올해 내 복지용구 등록 신청 목표, B2B·B2C 채널 병행 추진

- 초고령사회 진입 속 고령자 실내 이동 및 생활 지원 수요 증가에 대응

단순 이동을 넘어 일상 활동까지 지원하는 보행보조기 기술이 등장했다. 초고령사회 진입과 함께 이동 보조기기의 개념이 재정의되고 있다.시니어 이동 솔루션 기업 유니움(대표 윤태현)은 보행, 착좌, 작업까지 가능한 구조의 ‘보행 보조 장치’ 특허를 등록했다고 밝혔다. 한국이 65세 이상 인구 비율 20%를 넘어 초고령사회에 공식 진입하면서, 고령자의 실내 이동과 일상생활을 동시에 지원하는 차세대 보행보조기기에 대한 관심이 높아지고 있다.통계청에 따르면 2025년 국내 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 20.3%로, 한국은 세계에서 가장 빠른 속도로 초고령사회에 진입했다. 2036년에는 30%, 2050년에는 40%를 초과할 전망이다. 글로벌 보행 보조 장치 시장 역시 연평균 7% 이상의 성장률을 기록하며 2030년까지 약 65억 달러 규모로 확대될 것으로 예상된다.그러나 현재 시장에 출시된 대부분의 보행보조기기(롤레이터)는 이동 보조 기능에 머물러 있어, 고령자가 실내에서 앉거나 간단한 활동을 수행하기 위해서는 별도의 가구나 보조 장비가 필요한 한계가 있다. 유니움은 이러한 구조적 간극에 주목해 기술을 설계했다.이번 특허의 핵심은 다중 절곡 구조의 프레임에 판형 부재를 모듈 방식으로 결합하는 설계에 있다. 기존 롤레이터가 프레임 위에 단순한 시트만 얹는 구조라면, 유니움의 ‘롤워커’는 판형 부재를 의자 형태로 활용하거나 트롤리 상판처럼 작업면으로 전환하는 등, 모듈형 구조를 통해 하나의 기기에서 보행, 착좌, 작업 거치까지 쓰임을 확장할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.기존 롤레이터가 고정 프레임에 단순 시트를 얹은 이동 보조 기기에 머물렀다면, 유니움의 롤워커는 다중 절곡 프레임과 모듈형 판형 부재를 결합해 보행, 착좌, 작업 기능을 하나의 구조로 통합한 것이 특징이다. 이는 환자용 의료기기가 아닌, 사용자 중심의 생활 지원 기기로 설계 관점 자체를 전환한 시도로 평가된다.특히 판형 부재의 활용 방식만 바꾸면 별도의 도구 없이 착좌와 작업 거치가 가능해, 좁은 실내 공간에서도 보행과 생활 활동을 끊김 없이 이어갈 수 있다는 점이 강점이다.유니움은 이번 기술을 단순한 기능 추가가 아닌, 사용자 경험을 중심으로 한 구조적 전환으로 정의하고 있다.윤태현 유니움 대표는 “보행보조기기의 문제는 기능이 아니라, 사용 경험에 있다”며 “이번 특허는 이동을 돕는 것을 넘어, 사용자의 일상을 자연스럽게 연결하는 구조를 만드는 데 초점을 맞췄다”고 말했다.이어 “앞으로도 ‘환자가 아닌 사람을 위한 디자인’이라는 철학을 기반으로, 고령자의 존엄한 이동과 생활을 함께 지원하는 제품을 지속적으로 개발해 나갈 것”이라고 밝혔다.유니움은 이번 특허를 기반으로 실내용 보행보조기기 ‘롤워커(Roll Walker)’의 양산 및 복지용구 등록을 추진하고 있으며, 올해 내 복지용구 등록 신청을 목표로 준비 중이다. 복지용구로 등록될 경우 장기요양등급 수급자에게 급여 항목으로 제공되어 제품 접근성이 크게 높아질 것으로 기대된다.또한 요양시설 및 재활병원 등 B2B 채널과 일반 소비자 대상 B2C 채널을 병행해 시장을 확대해 나갈 계획이다. 국내 시장 안착 이후에는 일본 등 개호보험 시장을 중심으로 해외 확장도 검토하고 있다.유니움은 보행보조기기를 단순 이동 수단이 아닌 ‘생활 플랫폼’으로 재정의하고 있다. 이는 보행보조기기를 이동 도구에서 일상생활을 지원하는 생활 인프라로 확장하려는 시도로 해석된다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com