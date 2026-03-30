철원군-강원창조경제혁신센터, 관광 혁신 ‘맞손’, 지역경제 활력을 불어 넣는다

-2025년 ‘여기저기 페스티벌’ 통해 8,200명 유치하며 지역 상권 활력 기폭제

-소상공인 매출증대・스타트업 판로개척 등 ‘실질적 지역경제 기여’ 입증

-2026년 글로벌 관광 사업 확대로 철원군을 세계적인 관광 명소로 육성

강원특별자치도 철원군(군수 이현종)과 강원창조경제혁신센터(대표이사 이해정, 이하 ‘강원혁신센터’)가 협력해 추진 중인 ‘실증형 관광 모델’이 지역 경제에 활력을 불어넣는 새로운 해법으로 주목받고 있다.양 기관은 지난해 거둔 가시적인 지역 경제 활성화 성과를 바탕으로, 올해 사업 규모를 기존 1.6억 원에서 5억 원으로 대폭 확대하고 철원만의 고유한 자원을 활용한 글로벌 관광 시장 공략에 본격적으로 나선다.벗어나 지역 주민의 실질적인 소득 증대에 집중한 것이 주효했다. 지난해 진행된 ‘2025 여기저기 페스티벌 in 철원’은 76개 스타트업의 혁신적 아이디어를 철원 현장에 적용하며 8,200여 명의 외지 관광객을 불러모았다. 특히 페스티벌 운영기간 동안 지역 소상공인 프리마켓 운영을 통해 약 7,200만 원의 직접 매출을 기록했다.일회성 행사 넘어 ‘지속 가능한 지역 일자리’ 창출 기반 마련이번 협력의 핵심은 ‘지속 가능성’이다. 단순한 일회성 행사에 그치지 않고, 지자체와 스타트업의 협업을 통해 축적된 ‘실증 데이터’는 지역 관광 정책의 고도화로 이어졌다. 이를 통해 6건의 후속 사업을 이끌어내며 참여 기업들의 판로를 개척하는 동시에 지역 내 새로운 관광 산업 생태계를 조성하는 성과를 거뒀다. 이러한 ‘철원형 상생 모델’의 성공에 힘입어, 2026년에는 사업비를 확대해 ▲글로벌 관광 콘텐츠 구축(3억 원) ▲국내외 인바운드 관광 활성화(2억 원) 사업을 추진한다.해외 시장으로 눈을 돌린다. 스타트업의 감각적인 소프트웨어를 접목해 철원의 자연과 안보 자원을 세계적인 관광 콘텐츠로 변모시킬 계획이다. 특히 검증된 유망 스타트업 3개사의 콘텐츠를 전면에 배치해, 외국인 관광객이 머물고 즐길 수 있는 ‘글로벌 관광 전초기지’로서의 입지를 다진다는 복안이다.이해정 강원창조경제혁신센터 대표이사는 “스타트업의 아이디어가 지역과 만나 새로운 관광 콘텐츠를 만들고, 지역 경제에 활력을 불어넣는다”며, “스타트업 주도의 관광 혁신이 강원 전역으로 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com